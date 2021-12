Al termine della puntata del 20 dicembre del GF Vip Gianmaria Antinolfi si è confrontato con Sophie Codegoni ed ha deciso di porre fine alla loro altalenante relazione. La decisione del napoletano è arrivata dopo aver visto una serie di clip in cui l'ex di Uomini e Donne ha detto che non è indifferente al fascino del nuovo inquilino. Parole che hanno spinto il 36enne a guardare negli occhi la modella e comprendere se fosse sicura dei sentimenti che provava verso di lui. Come verificatosi in altre occasioni la diciannovenne ha riferito che è l'uomo che ha sempre sognato per le attenzioni che le dà quotidianamente ma, contestualmente, non ha escluso di provare attrazione per l'ex corteggiatore.

Per evitare nuove delusioni l'imprenditore ha deciso di troncare un rapporto in cui è più coinvolto da Sophie. " Voglio stare sereno e non stare qui a pensare sul perché non mi baci o se mi giri la faccia. Finisce qui" - ha puntualizzato Gianmaria sottolineando che da un po' di tempo ha imparato ad amare se stesso. Sophie ha accettato senza ribattere la decisione del compagno di avventura ed ha preferito recarsi in sauna a riflettere per qualche minuto.

Alessandro Basciano manda in tilt Sophie, Gianmaria tronca con lei: 'Voglio stare sereno'

La relazione conflittuale tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sembra sia giunta al capolinea. Durante l'esperienza al GF Vip l'imprenditore e la 19enne più volte si sono allontanati e riavvicinati.

Non sono mancate roventi discussioni con l'ex tronista di Uomini e Donne che ha riservato anche parole pesanti al compagno di avventura che, per evitare ulteriori tensioni, ha deciso ridurre al minimo i contatti.

La passione si è riaccesa all'improvviso durante un party e, superate le incomprensioni, il rapporto sembrava definitivamente decollato.

Gli equilibri sono nuovamente mutati negli ultimi giorni con l'ingresso nella casa più spiata degli italiani di Alessandro Basciano. Sophie non ha nascosto l'interesse, raccontando che il 32enne può essere il suo "tipo".

Antinolfi: 'Non è scattato nulla, restiamo amici'

Nel corso della puntata del 20 dicembre del GF Vip sono state mostrate alcune clip in cui Sophie Codegoni ha tessuto le lodi di Alessandro Basciano non escludendo che tra di loro possa svilupparsi qualcosa durante il percorso nel Reality Show nonostante il rapporto con Gianmaria Antinolfi .

A fine puntata quest'ultimo ha deciso di troncare la relazione con la modella. "Non mi fare avanti e indietro" - ha spiegato il napoletano durante il confronto con la diciannovenne che ha aggiunto che già prima della puntata era pensieroso e che avrebbe voluto parlare con lei.

"Ho visto che non scatta nulla e fidati che a questo punto è meglio che restiamo amici come prima" - ha sottolineato il 36enne precisando che in passato già si è trovato troppe volte in situazioni simili. "Ora ho imparato ad amare me stesso"- ha chiosato Antinolfi con Sophie che ha accettato senza battere ciglio la decisione del coinquilino.