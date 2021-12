Prosegue l'appuntamento del giovedì sera con la fiction Un professore che vede protagonista Alessandro Gassmann. Le anticipazioni rivelano che il prossimo giovedì 9 dicembre andrà in onda la quinta e penultima puntata di questa prima stagione di successo che sta appassionando il pubblico di Rai 1. I due nuovi episodi trasmessi nella quinta puntata si chiamano: "Stuart Mill" e "Schopenhauer", durante i quali Dante si ritroverà costretto a fare i conti con quel segreto del passato che lo turba e lo rende nervoso.

Anticipazioni Un professore quinta puntata 9 dicembre: Dante affronta Sbarra

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Un professore, che sarà trasmessa il prossimo giovedì 9 dicembre su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Stuart Mill", rivelano che Dante si ritroverà a fare i conti con la fuga di Simone.

Successivamente si recherà da Sbarra e avrà una richiesta ben precisa per lui: vuole che lasci in pace Manuel, ma la reazione di Sbarra non sarà delle migliori e lo manderà via in maniera brusca.

Intanto Simone deciderà di aprire il suo cuore alla mamma e le confesserà apertamente di aver capito di essere gay. Chicca, invece, scopre che Manuel è stato a letto con una donna più grande di lui.

Anita scopre il segreto di Dante: spoiler Un professore

Occhi puntati anche sulla relazione di Dante con Cecilia: il rapporto tra i due andrà incontro ad una crisi, nel momento in cui Aureliano scoprirà tutta la verità su quanto sta accadendo e andrà su tutte le furie.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della quinta puntata di Un professore rivelano che Anita scoprirà tutta la verità sul segreto di Dante, risalente al suo passato e deciderà di affrontarlo.

A seguire, invece, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Schopenhauer". Le anticipazioni di Un professore del 9 dicembre rivelano che il segreto che tormenta Dante non lo lascia vivere serenamente e per questo motivo l'uomo apparirà sempre più freddo e distaccato anche con Anita, che ormai sa tutta la verità.

Manuel e Simone in intimità: anticipazioni Un professore del 9 dicembre

Intanto, in classe, il prof terrà una lezione sulla filosofia di Schopenhauer e spiegherà ai ragazzi come cercare di reagire al dolore.

Sbarra, intanto, continua a tormentare Manuel: gli affiderà una pistola con la quale il ragazzo dovrà andare a minacciare uno dei suoi creditori.

Le anticipazioni della prossima puntata di Un professore rivelano che Alice chiuderà con Manuel e lui, dopo qualche birra di troppo si presenterà alla festa organizzata da Simone: i due finiranno per fare l'amore. Intanto Giulio, dopo aver bevuto un po' troppo alla festa, finirà per sentirsi male.