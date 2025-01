Yesim andrà a trovare Guzide in ospedale con un mazzo di fiori: "Per una pronta guarigione", dirà a Ozan per giustificare la sua presenza. Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento raccontano che la Guzide lotterà tra la vita e la morte dopo un grave incidente. Yesim sarà furiosa perché Tarik correrà in ospedale da sua moglie, ma Burcu le consiglierà di stare accanto alla famiglia di suo marito per avvicinarsi a Ozan e Oyum.

Tarik, Oyum e Ozan disperati per le condizioni di Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, la famiglia Yenersoy attraverserà un momento molto delicato.

Oylum, infatti, verrà a sapere dall'infermiera che Guzide è molto grave dopo un incidente. La ragazza correrà in ospedale con Tolga e chiamerà subito Tarik per avvertirlo di quello che sta succedendo. Il signor Yenersoy non ci penserà due volte e raggiungerà subito sua figlia per sapere come sta Guzide. La reazione di Tarik farà infuriare Yesim che non potrà fare altro che confidare la sua frustrazione a Burcu. "Sua figlia ha chiamato e lui è subito scappato", dirà, "Non c'è giorno senza Guzide, spero che muoia, che non esca viva dall'ospedale". Burcu avrà un'idea per aiutare la sua amica e le consiglierà di vestirsi e andare in ospedale per stare accanto alla famiglia in questo momento. "Questa è una grande occasione per avvicinarsi ai ragazzi", dirà Burcu, certa dell'efficacia della sua strategia.

Yesim esiterà molto, ma alla fine deciderà di seguire il consiglio della sua vicina di casa e si presenterà in ospedale con un mazzo di fiori.

Lo scontro tra Ozan e Yesim

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che le condizioni di Guzide non miglioreranno e Oylum e Ozan saranno disperati. Il medico dirà a Tarik che sua moglie potrebbe anche non svegliarsi, lasciando anche lui in lacrime.

In quel momento, Yesim arriverà in ospedale con un mazzo di fiori e le cose non andranno affatto come sperava. Ozan sarà furioso quando vedrà la rivale di sua madre: "Cosa ci fai qui?" dirà con disprezzo, "Hai distrutto la nostra famiglia". Tarik andrà subito vicino a Yesim per proteggerla da Ozan che le andrà incontro con fare minaccioso.

"Sei venuta a vedere mia madre che lotta contro la morte?" dirà il ragazzo. Yesim manterrà la calma: "Sono qui per i miei auguri di pronta guarigione".

Ozan non crederà neanche a una parola di Yesim e le strapperà con rabbia il mazzo di fiori dalle mani. "Fuori!", urlerà il ragazzo cacciando Yesim in malo modo. Tarik seguirà la donna per scusarsi del comportamento di suo figlio.

L'incidente di Guzide

Nelle puntate precedenti, Guzide ha scoperto che Ozan si è licenziato, ma non ha reagito male. La donna si è recata da lui e ha compreso le sue ragioni, incoraggiandolo a cercare un lavoro che lo appagasse di più. Ozan ha trovato un altro impiego, ma proprio quando tutto sembrava andare per il meglio, alcuni uomini hanno fatto irruzione nell'azienda e hanno tolto la vita al suo titolare.

Nel frattempo, Oylum ha deciso di dire a Guzide tutta la verità sull'università, ma proprio nel momento in cui l'ha chiamata c'è stato un incidente. L'auto della giudice si è scontrata con un camion e l'impatto è stato molto forte.