La discussa Serie TV, scritta da Sam Levinson e trasmessa dall'emittente statunitense HBO, torna a Gennaio con l'attesa seconda stagione. Dopo quasi due anni di stop a causa del COVID, il trailer è stato diffuso qualche giorno fa, scatenando l'impazienza dei numerosi fan.

Il finale

La prima stagione (l’ultimo episodio risale all’Agosto 2019, mentre i due episodi ‘special’ sono stati trasmessi tra Dicembre 2020 e Gennaio 2021) si era interrotta dopo la rottura tra Rue e Jules (Hunter Schafer) ed è proprio da qui che la seconda stagione riprenderà, mostrando come la protagonista, interpretata dalla ex-star di Disney Channel, Zendaya, affronterà il dolore e le sue dipendenze.

La trama

Euphoria racconta la vita di alcuni adolescenti (interpretati da Alexa Demie, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Zendaya) in un mondo fatto di eccessi di ogni tipo.

Il personaggio principale intorno a cui ruota la narrazione è Rue Bennett, una diciassettenne appena uscita dalla rehab (dopo una overdose quasi letale) che però non ha alcuna intenzione di tornare sobria: appena tornata a casa inizia nuovamente la vecchia vita.

Dopo aver conosciuto la nuova ragazza arrivata da poco in città, Jules Vaughn, la trama inizia ad infittirsi, intrecciandosi con le storie di tutti gli altri adolescenti problematici.

La serie non è nata da un’idea originale dello showrunner Sam Levinson (nonostante abbia dichiarato, alla premiere di Los Angeles della prima stagione, di aver sofferto, da adolescente, di dipendenza da droghe e di esser stato anche in rehab), ma si basa su una mini-serie israeliana omonima, diretta da Dafna Levin, andata in onda tra il 2012 e il 2013, che prende ispirazione da una storia vera.

I riconoscimenti

L’interpretazione di Rue è valsa la vittoria di un Emmy per Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica a Zendaya, 25 anni, che così accettò il premio (da casa!): “Vorrei solo dire che c’è speranza per i giovani, là fuori. So che il nostro show non è sempre un grande esempio di questo, ma c’è speranza.

E voglio dire ai miei colleghi che lavorano in strada che vi vedo, vi ammiro e vi ringrazio”.

Zendaya (che aveva precedentemente recitato in altri film di successo come The Greatest Showman nel 2017 e nel franchise di Spider Man, tanto che sarà presente anche nel terzo film) è l’attrice più giovane di sempre a vincere un Emmy in quella categoria: al momento della vittoria aveva solamente 24 anni.

La risposta del pubblico

Il pubblico ha accolto molto bene la prima stagione, con il primo episodio che ha raggiunto più di 5.5 milioni di spettatori sulle piattaforme di HBO. L’account Instagram di Euphoria, che conta quasi due milioni e mezzo di followers, ha pubblicato il trailer della seconda stagione facendo impazzire i numerosi fan di tutto il mondo (oltre 4.5 milioni di visualizzazioni in soli sette giorni), che ora aspettano di scoprire che cosa attende i protagonisti della popolare serie TV statunitense.