Avrà un profumo partenopeo il nuovo "smile makeover show" in onda questo mercoledì 22 dicembre in seconda serata su Real Time che, grazie a un team di esperti capitanati da Annapaola Manfredonia, donerà nuovi sorrisi a grandi e piccini. Il programma si intitola La Dottoressa Smile e l'appuntamento è alle ore 22:20 sul canale 31 del digitale terrestre.

La dottoressa Smile

Chi é la Dottoressa Smile? Un'odontoiatra napoletana che - ricca dei suoi studi americani e della sua esperienza - è pronta a donare la sua sua professionalità e tecnologie all'avanguardia ai suoi pazienti.

Ma anche madre e moglie, un cocktail di energia pura che fa della dottoressa anche un'amante delle feste private con gli amici nelle serate libere, organizzate dalla sua governante di fiducia Nalda.

Nel nuovo programma, infatti, prodotto da Vivi La Vita Srl, saranno aperte le porte della clinica della dottoressa Manfredonia ai clienti che affideranno il proprio sorriso alle sue mani e a quelle della sua fidata assistente Rosa.

In questa "puntata speciale" il format verrà presentato per la prima volta in Italia al grande pubblico e sarà possibile assistere alle trasformazioni dei primi tre pazienti, tutti e tre con gravi problematiche odontoiatriche e con la voglia di riacquistare l'autostima.

I pazienti saranno: Ida, napoletana, mamma e casalinga con la passione per la vita e per gli uomini; Gustavo, padre e commercialista in carriera con il terrore del dentista; la giovane Lucrezia, che non sorride mai e sogna di incontrare l'amore della sua vita.

Gli ingredienti quindi ci sono tutti per una prima puntata ricca di emozioni, ma soprattutto di curiosità nel vedere come cambieranno le "dentature" dei pazienti della dottoressa Smile.

Un programma in pieno stile Real Time

In pieno stile Real Time, con richiamo alla napoletanità di alcuni programmi di successo già in onda sulla rete (come "The Real Housewives Napoli" o "Il Castello delle Cerimonie"), anche la Dottoressa Smile pare avere ha tutte le carte in regola per entrare nel cuore dei telespettatori.

Nato da un'idea di Nando Moscariello, che firma da autore insieme a Luca Masci e Giuseppe Marco, la regia sarà affidata a Jovica Nonkovic. Sarà curioso vedere se, attorno a questo nuovo programma, ci sarà abbastanza trasporto emotivo da parte del pubblico: sarà infatti, come spesso accade in tv, questa prima puntata a fare da "sonda" per la messa in onda delle restanti possibili puntate della serie.