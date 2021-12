Drammatici momenti vivranno i Palacios, una delle famiglie più amate di Una vita. Le trame delle nuove puntate della soap opera ambientata in Spagna raccontano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) non apparirà disposto a perdere sua moglie. Il giovane politico, infatti, farà di tutto pur di trovare una cura per salvare Lolita Casada, affetta da un male incurabile.

Una vita spoiler: Antonito cacciato di casa

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione si soffermano sulle condizioni di salute di Lolita, che stanno facendo preoccupare moltissimo il pubblico di Canale 5.

Tutto inizierà quando la madre di Moncho inizierà ad accusare degli strani malesseri. Carmen, a questo punto, sospetterà che la nuora sia incinta di un secondo bambino. Un’ipotesi che purtroppo verrà smentita poco dopo con l'aggravarsi delle condizioni della Casado.

Nel frattempo, Antonito sarà oggetto delle avance di Natalia. A tal proposito, un personaggio misterioso fotograferà i due amanti in atteggiamenti compromettenti, tanto da mandare le foto a Lolita, che non reagirà bene. Alla fine, la madre di Moncho caccerà fuori di casa suo marito, che sarà costretto a fare le valigie e trasferirsi alla pensione.

Lolita affetta da una malattia incurabile

Ma i problemi per Lolita saranno solo che all'inizio.

Secondo gli spoiler della soap opera si evince che la salute della donna avrà un nuovo peggioramento quando vedrà suo marito mentre la sta tradendo con Natalia nella sua abitazione. Una scena che turberà tantissimo la Casado, che cadrà a terra priva di sensi.

La madre di Moncho, a questo punto, verrà ricoverata in ospedale, dove le sue condizioni appariranno appese ad un filo.

In questo frangente, la donna sarà sottoposta a innumerevoli esami medici, che all'inizio non porteranno a una diagnosi fino al colpo di scena. I telespettatori di Una vita scopriranno che Lolita è affetta da una malattia incurabile.

Il Palacios trova una cura per salvare la moglie da morte certa

La situazione drammatica di Lolita (Rebeca Alemany) preoccuperà moltissimo Antonito, che cercherà di starle vicino in tutti modi.

Il giovane politico, infatti, deciderà di mettersi alla ricerca di una cura che possa salvare sua moglie da morte certa.

Fortunatamente il Palacios riuscirà ad individuare la soluzione al problema, interpellando un famoso luminare che raggiungerà Acacias 38 per un consulto. In dettaglio, il medico metterà in atto una cura sperimentale con risultati incerti. Bisognerà attendere molto tempo prima che la Casado si possa dichiarare guarita dal grave malessere che l'ha colpita in questo ultimo periodo.