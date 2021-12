I colpi di scena nella serie tv iberica Una vita, sempre più vicina alla conclusione in Italia, continuano a non mancare. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 26 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022, a catturare maggiormente l’attenzione saranno Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso: quest’ultimo e la moglie verranno sequestrati ,proprio quando si troveranno in viaggio durante la luna di miele.

Miguel Olmedo invece farà rimanere senza parole Anabel Bacigalupe, quando le farà una proposta di matrimonio.

Anticipazioni Una vita, episodi sino al 1° gennaio: Miguel chiede la mano di Anabel

Gli spoiler delle puntate della soap opera che i telespettatori italiani seguiranno da domenica 26 dicembre a sabato 1° gennaio, svelano che Marcos accetterà di tornare a fare affari con don Salustiano ma in cambio Aurelio dovrà prendere le distanze da sua figlia Anabel. Quesada tornerà a minacciare Bacigalupe, dicendogli di avere soltanto tre giorni per pagare il debito contratto con suo padre se non vorrà fare i conti con delle conseguenze.

Anabel nel contempo approfitterà dell’assenza dei suoi per invitare Miguel a casa sua: quest’ultimo sorprenderà la fanciulla chiedendole la mano. La giovane Bacigalupe dopo aver detto al fidanzato di aver bisogno di tempo prima di accettare di sposarlo, darà l’impressione di voler mettere la parola fine alla loro storia d’amore a seguito di un litigio.

Lolita si rivolge a un medico, Felipe e Genoveva vengono rapiti

Intanto Carmen e Ramon avranno il timore che Antonito possa essere preso da Natalia: a svelare la ragione del suo turbamento sarà proprio il politico al padre, cioè di aver ricevuto la proposta di presiedere un’importante commissione parlamentare. Antonito dopo il supporto dei propri familiari, accetterà di eseguire l’incarico che gli è stato affidato.

Antonito dopo il suo esordio verrà spiato da un uomo, invece la moglie Lolita stanca dei continui malesseri si rivolgerà a un medico.

Nel contempo non appena Genoveva tornerà a fidarsi del marito Felipe, apprenderà che lo stesso è intenzionato a farle una proposta inaspettata. In particolare l’avvocato dirà alla moglie di voler rifare il loro viaggio di nozze, ma questa volta vorrà trascorrerlo a Salamanca: Santiago sempre più deciso a vendicare la morte di Marcia non perderà tempo per ottenere informazioni sul viaggio dei due coniugi, mentre tra Liberto e Rosina ci sarà un diverbio dopo aver appreso la novità.

Durante il tragitto, Felipe e Genoveva verranno rapiti da due figure dal volto coperto: dopo essere stati rinchiuso in un casolare abbandonato con la moglie, l’avvocato prometterà alla stessa che farà il possibile per farla tornare in libertà pur mettendo a rischio la sua vita.

Susana boicotterà Jacinto quando Servante organizzerà un’audizione con Portela: non appena il cugino di Casilda rinuncerà alla carriera artistica l’ex portinaio gli dirà che l’impresario vuole proporgli di trasferirsi in Portogallo per farlo diventare un cantante di fado. Intanto Fabiana rimarrà colpita da un sassofonista, incontrato per le strade di Acacias 38.