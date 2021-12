Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di mercoledì 8 dicembre. In occasione della festa dell'Immacolata Concezione il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione subirà delle modifiche e tra i programmi che non saranno in onda come sempre spiccano quelli di Maria De Filippi. Le trasmissioni della presentatrice risultano cancellate.

Mediaset, cambio programmazione 8 dicembre 2021: stop Uomini e donne e Amici 21

Nel dettaglio, il cambio programmazione di mercoledì 8 dicembre riguarda Uomini e donne e Amici 21. Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset rivelano che le due trasmissioni del pomeriggio di Canale 5, che intrattengono milioni di spettatori, non saranno trasmesse.

Alle ore 14:45 non ci sarà spazio per una nuova puntata del dating show dei sentimenti, così come a seguire alle 16:10 non verrà trasmessa nuova puntata del daytime di Amici 21.

Le due trasmissioni risultano cancellate dalla programmazione di questo giorno festivo, ma torneranno in onda regolarmente a partire dal giorno successivo, giovedì 9 dicembre.

I programmi di Maria De Filippi saranno gli unici del palinsesto quotidiano di Canale 5 che non saranno trasmessi nel corso della giornata di mercoledì, dato che tutte le altre trasmissioni andranno regolarmente in onda.

Maria De Filippi si ferma l'8 dicembre, Barbara d'Urso e Panicucci in onda

È questo il caso di Mattino 5 e Pomeriggio 5 che proseguiranno la regolare messa in onda in diretta anche durante la giornata festiva.

Stessa sorte anche per Caduta Libera, il game show della fascia preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che sarà in onda come tutti i giorni alle 18:45.

In access prime time, invece, ci sarà un nuovo appuntamento con Striscia la notizia e poi a seguire in prime time spazio per la messa in onda della seconda puntata di Tutta colpa di Freud, la fiction con protagonista Claudio Bisio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne e Amici 21 su Canale 5

Insomma un cambio programmazione che riguarderà solo la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40, dove al posto di Uomini e donne e del daytime di Amici 21 ci sarà spazio per un film natalizio dal titolo "Operation Christmas", che lascerà poi la linea al daytime del Grande Fratello Vip 6.

Un'ulteriore variazione di palinsesto è prevista anche a metà dicembre, quando per il periodo delle festività natalizie si fermeranno ancora una volta le trasmissioni di Maria De Filippi, ma in questo caso la pausa sarà più lunga e durerà diverse settimane.