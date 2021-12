Lolita Casado attraverserà un difficile momento nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che la madre di Moncho sorprenderà suo marito Antonito Palacios in atteggiamenti compromettenti con Natalia Quesada.

Una vita: Natalia si avvicina ad Antonito

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano che Lolita vivrà un momento terribile della sua sfera privata.

Tutto inizierà quando i fratelli Quesada faranno il loro arrivo ad Acacias per organizzare una vendetta nei confronti di Marcos e Anabel, destabilizzando così l'intero quartiere.

In dettaglio, Natalia si avvicinerà ad Antonito mentre Lolita avvertirà dei malesseri improvvisi.

In questo frangente, il politico darà l'impressione di trovarsi assai bene in compagnia della Quesada. Palacios, infatti, giungerà sempre più in ritardo agli appuntamenti organizzati da sua moglie in quanto troppo occupato con la messicana. Alla fine, qualcuno fotograferà il padre di Moncho in compagnia di Natalia.

Lolita caccia il marito fuori dall'abitazione

Nelle prossime puntate di Una vita, Lolita (Rebeca Alemany) riceverà alcune immagini che ritraggono suo marito in compagnia di Natalia per la strada. Antonito, a questo punto, tirerà un sospiro di sollievo, tanto da credere di averla fatta franco.

Ma ecco che un ricattatore intimidirà il politico, dichiarando di essere disposto a raccontare a Casado della sua tresca con la sorella di Aurelio. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che dietro a questa figura misteriosa si nasconde la mano di Natalia.

Lolita, intanto, deciderà di cacciare il marito fuori dall'abitazione per poi crollare nel suo dolore per quanto è successo.

Una crisi coniugale che arriverà sulla bocca di tutto il vicinato.

Casado sorprende Palacios insieme alla sorella di Aurelio

Ed ecco che Antonito (Alvaro Quintana) affronterà la prima notte alla pensione in tutta tranquillità, non immaginandosi che Natalia abbia intenzione di tendergli una trappola. La mattina dopo, il politico si recherà a casa per recuperare i suoi oggetti personali ma verrà fermato dalla sorella di Aurelio con fare seducente.

Sarà proprio in questo momento che i due saranno sorpresi da Lolita.

Una scena che turberà Casado mentre Quesada non sarà affatto orgogliosa di aver rovinato il matrimonio del Palacios in quanto istruita da suo fratello, che non ha un minimo di coscienza. La coppia riuscirà a ritrovare la serenità oppure sarà finita per sempre? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa story-line.