Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere uno dei più chiacchierati e discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. I due sono costantemente al centro dell'attenzione per il loro rapporto che diventa sempre più intimo e speciale sotto i riflettori della casa di Cinecittà e, in queste ultime ore, Alex ha voluto spiazzare Soleil rivelandole di aver composto una canzone per lei, che racconta un po' quello che hanno vissuto in questi mesi al GF Vip.

Alex Belli scrive un brano per Soleil Sorge: la dedica speciale al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Alex Belli questo pomeriggio si è in parte isolato dal resto del gruppo e lo ha fatto per comporre un brano che ha deciso di dedicare proprio all'ex protagonista di Uomini e donne che gli ha rapito il cuore.

L'attore, poi, nel momento in cui si è trovato da solo con la Sorge, ha scelto di leggerle questa canzone che ha composto, di cui però manca il ritornello che avrebbe voluto scrivere proprio con lei.

"A te che vivi, splendi e mordi la vita. A te che cerchi la conoscenza profonda in un continuo scambio di sensazioni epidermiche": inizia così' il brano che Alex ha composto per la Sorge.

"A te che celi dietro la corazza di amazzone il tuo animo sensibile dolce e indifeso", prosegue ancora la canzone di Alex.

Soleil si commuove per la canzone di Alex

"A noi che con gli sguardi e le pause infinite ci raccontiamo e viviamo interminabili discorsi che parlano più di un grido", ha scritto l'attore.

"A voi vi diciamo che l'amore è qualcosa di tangibile ma imponderabile", si conclude il brano che questo pomeriggio ha fatto commuovere Soleil Sorge.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di poter ascoltare la versione completa di questo brano che Alex Belli ha composto per Soleil, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Delia Duran che, in queste ultime ore, è stata beccata in compagnia di un uomo misterioso, col quale si è scambiata delle tenere effusioni sfociate poi in un bacio appassionante.

Delia Duran tradisce Alex Belli: la donna bacia un altro uomo

Scatti che non sono passati inosservati e che hanno riacceso l'attenzione mediatica sul triangolo che vede coinvolti Alex-Delia-Soleil.

Cosa succederà a questo punto della situazione? Alex Belli nel momento in cui avrà modo di vedere questi scatti di sua moglie, che attestano il tradimento, prenderà la decisione di abbandonare definitivamente la casa del GF Vip per salvare il suo matrimonio oppure continuerà la sua avventura, lasciandosi andare sempre più con Soleil?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, tenendo sotto controllo gli aggiornamenti su questo triangolo sentimentale che continua ad infiammare le dinamiche del GF Vip.