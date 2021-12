Molte novità attendono i fan di Una vita in occasione delle puntate dal 13 al 18 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Aurelio Quesada sarà minacciato da Marcos Bacigalupe. Sua sorella Natalia, invece, accerchierà Antonito Palacios.

Una vita, puntate 13-18 dicembre: Marcos punta una pistola contro Aurelio

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 13 a sabato 18 dicembre raccontano che Aurelio consegnerà a Marcos una missiva di Don Salustiano dove vi sono delle condizioni a cui dovrebbe attenersi.

Ed ecco che Bacigalupe non esiterà a cacciarlo in malo modo dopo avergli puntato contro una pistola. Natalia, invece, si fingerà amica di Anabel per un suo tornaconto personale.

Casilda, intanto, chiederà a Felipe se si ricorda di Marcia. Ma l'avvocato dimostrerà di non aver alcun ricordo della Sampaio. Liberto, invece, sarà infastidito dal comportamento di Genoveva nei confronti del marito, tanto da pregare Susana d'intervenire.

Felicia confesserà a Rosina che Camino si è trasferita a Parigi con Maite. Infine Anabel bacerà Miguel davanti a Natalia mentre Lolita desidererà un altro figlio. Un desiderio che però non sarà captato da Antonito, troppo preso dalla sua carriera politica.

Santiago trama contro Genoveva e Felipe

Nelle puntate 13-18 dicembre di Una vita, Servante scriverà una nuova canzone dopo il brutto provino di Jacinto in teatro.

Santiago, intanto, spierà i discordi intimi di Genoveva e Felipe per poi tramare una vendetta contro di loro. Ed ecco che Jacinto crederà che un ladro si sia introdotto nell'appartamento di Bellita, se Becerra non si appartasse dietro la porta con un coltello in mano.

Cesareo, a questo punto, ordinerà all'uomo di abbandonare casa Dominguez.

Marcos obbligherà Anabel a non uscire con Natalia. A tal proposito, quest'ultima e suo fratello Aurelio parteciperanno alla festa di nozze dei Bacigalupe, presentandosi con abiti eleganti. Qui, Lolita apparirà molto seccata a causa dei troppi impegni lavorativi di Antonito.

Antonito oggetto delle avance di Natalia

Roberto, invece, pregherà Ramon di aiutarlo a prendere un prestito in banca mentre Genoveva penserà che suo marito abbia davvero perso la memoria. Ma ecco che la darklady inizierà ad avere dei sospetti quando troverà Felipe discutere della morte di Marcia. Inoltre, Salmeron apparirà in ansia per l'arrivo di alcune lettere anonime molto minacciose, tanto da farne partecipe l'avvocato

Aurelio e Natalia si comporteranno in modo sgradevole con Anabel, suscitando le ire funeste di Miguel. Fortunatamente Marcos riuscirà a riportare la calma tra il genero e il Quesada. A tal proposito, quest'ultimo cercherà di convincere il marito di Susana ad accettare l'offerta di Don Salustiano.

Infine Antonito sarà oggetto delle avance di Natalia, tanto che Lolita inizierà ad accusare dei malesseri che la porteranno a svenire più volte in terra.