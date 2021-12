Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Mare fuori, nella quarta puntata della seconda stagione che andrà in onda in prima serata su Rai 2 il prossimo mercoledì 8 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Massimo scoprirà che l'assassino di Nina si trova all'interno del carcere minorile di Nisida e quindi metterà in isolamento alcuni ragazzi che reputerà tra i possibili responsabili dell'omicidio. Nel frattempo, Naditza tornerà in istituto e sarà molto arrabbiata con Filippo.

Invece, Pino inizierà a provare dei sentimenti nei confronti della nuova arrivata Kubra, mentre Beppe scoprirà una cosa sul suo passato che mai si sarebbe aspettato.

L'assassino di Nina si troverà all'interno dell'istituto di Nisida

Nella quarta puntata in onda mercoledì 8 dicembre, Massimo scoprirà che l'assassino di Nina, la moglie di Carmine, si trova all'interno del carcere minorile di Nisida. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di continuare a gestire personalmente le indagini e metterà in isolamento alcuni dei ragazzi che individuerà come possibili colpevoli. L'obiettivo del personaggio interpretato dall'attore Carmine Recano sarà quello di far emergere la verità da tutta questa storia.

Nel frattempo, Carmine inizierà a sospettare qualcosa riguardo le indagini di Massimo e per questo non riuscirà a contenere l'agitazione. Allo stesso tempo, per altri motivi anche Filippo sarà molto in ansia, a causa di Naditza che sarà tornata in istituto e sarà molto arrabbiata con lui.

Intanto, Beppe scoprirà qualcosa sul suo passato che non si sarebbe mai aspettato.

Pino proverà dei sentimenti per Kubra

Poco dopo, Carmine scoprirà che il colpevole della morte di Nina si trova all'interno del carcere minorile e questo lo metterà a dura prova. Inoltre, questa scoperta arriverà in un momento in cui, il ragazzo dovrà affrontare una profonda crisi familiare.

Nel frattempo che Massimo continuerà a portare avanti le indagini per scoprire l'assassino di Nina, parallelamente a lui anche Carmine e Filippo continueranno ad indagare. Intanto, Filippo farà finalmente pace con la sua Naditza.

Successivamente, cambieranno le carte in tavola nel momento in cui Pino compierà un gesto inaspettato che rimetterà in discussione ogni cosa.

Allo stesso tempo, Pino inizierà a provare dei sentimenti nei confronti della nuova arrivata Kubra.

Infine, arriverà il momento del concerto di Cardiotrap. Per quest'ultimo l'evento che sarà stato realizzato grazie al padre sarà di fondamentale importanza, ma ben presto il ragazzo si accorgerà di non potersi fidare dell'uomo, come al solito.