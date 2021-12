Le vicende della sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore continuano a essere ricche di sorprese. Gli spoiler delle puntate che il pubblico vedrà da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021, dicono che si assisterà alla riconciliazione tra Salvatore Amato e la madre Agnese: quest’ultima quindi verrà perdonata dal figlio, e soprattutto le starà accanto non appena insieme alla sorella Tina scoprirà che loro padre Giuseppe non l'ha rispettata durante la permanenza in Germania.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 17/12: Tina e Salvatore apprendono l’infedeltà del padre, Flora non denuncia i Guarnieri

Negli episodi in onda dal 13 al 17 dicembre, Tina all’ultimo momento rinuncerà a sottoporsi al delicato intervento per risolvere il problema alle corde vocali per stare accanto alla madre Agnese. Purtroppo Salvatore nonostante sua madre abbia avuto un malore, continuerà a essere ostile nei suoi confronti infastidendo ancor di più Anna, che delusa dal suo atteggiamento prenderà le distanze. Successivamente la signora Amato sarà sincera con Vittorio, visto che gli farà sapere che suo marito Giuseppe si è rifatto una nuova vita al fianco di un’altra famiglia: il direttore Conti non perderà tempo per consigliare ad Agnese di svelare la scottante verità anche al figlio Salvatore.

A questo punto Vittorio inviterà Tina a cenare con lui, proprio per far rimanere la sarta con il barista siciliano, ma soprattutto spererà in un chiarimento. Salvatore dopo aver fatto pace con la madre tornerà a casa. Finalmente Tina e il fratello sapranno dell’infedeltà di loro padre Giuseppe, mentre Armando sarà libero di confessare al barista siciliano di amare sua madre.

Intanto Anna quando non troverà il coraggio di dire la verità sulla figlia a Salvatore con il timore di poter essere giudicata male, arriverà a prendere una drastica scelta.

Nel contempo al paradiso ci sarà un’iniziativa di beneficenza durante il periodo natalizio per sostenere i più bisognosi, che vedrà al timone Don Saverio.

Intanto Flora mentre continuerà a indagare sul decesso del padre Achille, metterà al corrente Ludovica su ciò che ha scoperto sul conto dei Guarnieri. A proposito di Umberto, quest'ultimo verrà a conoscenza del fatto che la giovane Ravasi è decisa a trascorrere il Natale in America. Flora dopo aver scoperto la combinazione per aprire la cassaforte dei Guarnieri, rimarrà sconvolta per ciò che Umberto e Agnese le diranno sul suo defunto padre. In seguito la stilista del paradiso dopo aver deciso di non denunciare i Guarnieri seguendo il consiglio di Ludovica, prima di recarsi negli Stati Uniti darà un regalo a ciascuna venere.

Gemma racconta a Marco un episodio del suo passato, Armando preoccupato per Nino

Stefania spiegherà al padre Ezio per quale motivo Gemma è rimasta senza parole non appena ha visto il presepe acquistato da lui. La figlia di Veronica intanto racconterà a Marco un episodio del suo passato.

Lo strano comportamento di Nino non sfuggirà a Dora e ad Armando: soprattutto quest’ultimo non nasconderà la sua evidente preoccupazione. La situazione si complicherà, nell’istante in cui Dora leggerà il bigliettino che il giovane seminarista ha appeso nell’albero di Natale allestito al paradiso. Per concludere il capo magazziniere Ferraris confesserà a Don Saverio che Nino è in crisi, mentre Irene inviterà Dora ad approfittare della situazione per dichiararsi al giovane seminarista.