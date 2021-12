La casa del Grande Fratello Vip può essere considerata anche la culla di nuovi amori. In questa sesta edizione una delle coppie che più sta facendo sognare i telespettatori è quella formata da Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè. Tra alti e bassi, dopo tre mesi, sembrano finalmente aver raggiunto un punto di equilibrio che stentava ad arrivare. Lulù ha sempre ammesso di provare dei sentimenti importanti nei confronti di Manuel, mentre lui si mostrava più titubante. Ora invece è arrivata la dedica che probabilmente nessuno si aspettava.

Manuel e Lulù innamorati

Manuel Bortuzzo ha finalmente spazzato via tutti i dubbi riguardo al suo interesse nei confronti di Lulù Selassiè. Dopo tre mesi di perplessità, con un alternarsi di momenti di tranquillità a attimi di malessere, ora Manuel ha deciso finalmente di dichiarare il proprio amore alla principessa e di volerlo vivere serenamente fino alla fine del programma (14 marzo 2022). I due, ormai dall'inizio del Grande Fratello 6, sono diventati sempre più uniti. Oltre a passare del tempo con gli altri inquilini della casa riescono a ritagliarsi molti momenti anche per la loro intimità. Tra un bacio e l’altro, durante la festa organizzata per il compleanno di Sophie Codegoni (22 dicembre), al termine della serata piena di danze sfrenate, sono partite diverse canzoni romantiche.

Tra le varie, Manuel ne ha scelta una in particolare per dedicarla alla sua Lulù.

Grande Fratello, la dedica a Lulù

Al Grande Fratello Vip, Manuel non finisce di stupire. Questa volta lo ha fatto compiendo un gesto che fino a poco tempo fa nessuno si sarebbe mai aspettato: una dolce dedica d'amore a Lulù che, forse, è andata anche oltre le più rosee aspettative della principessa.

E per farlo ha utilizzato una canzone dal testo molto importante. Mentre i due ragazzi erano in veranda, dalla consolle è partito il brano “A te” di Jovanotti. Il nuotatore ha cantato rivolgendosi direttamente al cuore della Selassiè dedicandole una parte importante del testo. Uno stralcio: “A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere.

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande...". Parole insomma dal significato inequivocabile. Cupido ha fatto centro nel cuore di entrambi.

Manuel e la lettera per Lulù

La storia d'amore tra Manuel e Lulù ora sembra proprio andare a gonfie vele. La scorsa settimana i vipponi entrati nella casa del Grande Fratello a settembre, dovevano decidere se abbandonare il programma o andare avanti fino alla fine (marzo, ma nel contratto iniziale la fine era prevista per dicembre). Inizialmente Bortuzzo pensava di lasciare il reality e così aveva scritto una lettera alla principessa, poi c'è stato il cambio di decisione e la lettera Manuel aveva deciso di tenersela. Nelle ultime ore però gli utenti più attenti e appassionati a questa storia, che si sono sempre chiesti che fine avesse fatto quella lettera, si sono accorti che nella notte la regia mentre inquadrava i due ragazzi a un certo punto ha staccato le riprese per poi tornare nella stanza arancione per trovare una Lulù emozionatissima e in lacrime. Sarà stato a causa della lettera? Magari Alfonso Signorini approfondirà la questione nella prossima puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 27 dicembre.