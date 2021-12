Nuovo appuntamento con Una vita, la soap opera di grande seguito della rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle nuove puntate che i fan avranno modo di vedere dal 27 dicembre al 1° gennaio sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Miguel Olmedo chiederà la mano di Anabel Bacigalupe. Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron, invece, verranno rapiti da alcuni malintenzionati.

Una vita, puntate 27 dicembre - 1° gennaio: Miguel chiede in sposa Anabel

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate in programma da lunedì 27 dicembre a sabato 1° gennaio sui teleschermi italiani annunciano che Genoveva accetterà una proposta fatta da Felipe, mentre Servante organizzerà un'audizione con l'impresario Portela.

Ma ecco che l'ex sarta saboterà l'esibizione di Jacinto.

Anabel, invece, inviterà Miguel approfittando dell'assenza del padre e di Soledad. Qui, il giovane avvocato chiederà in sposa la sorellastra di Camino. Purtroppo la Bacigalupe prenderà del tempo prima di rispondere alla proposta del ragazzo. Più tardi, i due avranno una brutta lite, dove Anabel apparirà pronta a troncare la storia con Olmedo.

Antonito (Alvaro Quintana), intanto, deciderà di accettare di lavorare per il partito grazie all'incoraggiamento dei famigliari. Infine, Genoveva proporrà a Felipe di recarsi a Salamanca per la loro seconda luna di miele, non sapendo che Santiago sta prendendo delle informazioni sul loro viaggio.

Fabiana attratta da un sassofonista

Nelle puntate 27 dicembre - 1 gennaio di Una vita, Sabina e Roberto consiglieranno al nipote di tenersi alla larga da Aurelio. Rosina (Sandra Marchena) e Liberto, invece, avranno una brutta discussione sul viaggio di nozze di Felipe (Marc Parejo) e Genoveva. Jacinto non acconsentirà a partire per una tournée in Portogallo come cantante di fado.

Fabiana, intanto, apparirà attratta da una sassofonista incontrato per strada. Un uomo con il cilindro, invece, spierà le mosse di Antonito, mentre i famigliari chiameranno un medico dopo il peggioramento della salute di Lolita.

Felipe e Genoveva sequestrati durante il viaggio

Lontano da Acacias 38, Felipe e Genoveva verranno sequestrati durante il viaggio a Salamanca da gente incappucciata a cavallo per poi essere rinchiusi in un capanno.

Qui, l'avvocato prometterà a sua moglie che presto saranno liberi, tanto da farsi forza a vicenda.

Infine Aurelio darà un ultimatum a Marcos per pagare il debito contratto con suo padre Salustiano, se non vuole finire in grossi guai.

In attesa di vedere questi nuovi appuntamenti in tv, si ricorda che Acacias 38 è in onda da lunedì al venerdì alle ore 14:10, mentre il sabato alle 14:40 su Canale 5.