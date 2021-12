Grandi novità in arrivo nelle puntate della longeva telenovela Una vita, in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna, si evince che Marcos Bacigalupe (Marcial Álvarez), dopo aver appreso che sua moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) durante la sua permanenza in Messico è stata uccisa, intraprenderà una relazione segreta con Soledad Lopez (Silvia Marty) che a sua insaputa nasconderà degli oscuri segreti. Mentre il padre di Anabel (Olga Haenke) sarà sempre più innamorato della cameriera che diventerà la sua più grande consolazione, la stessa infatti continuerà a tramare alle sue spalle.

Spoiler Una vita: Marcos apprende che sua moglie Felicia è morta per aver ingerito del veleno, Soledad consola il suo padrone

Prossimamente i telespettatori italiani del famoso sceneggiato vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset, sia Marcos Bacigalupe che José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) affranti per aver perso le loro rispettive mogli. A seguito di un salto temporale emergerà che Felicia non è passata a miglior vita a causa di un attacco cardiaco, Marcos parecchio sconvolto e sofferente per il lutto che ha colpito la sua famiglia farà il possibile per scoprire chi ha messo fine all’esistenza della sua amata, dopo aver intuito che il decesso non è stato per niente naturale.

I sospetti di Bacigalupe non appena il risultato dell’autopsia rivelerà che sua moglie è morta per essere stata avvelenata, si concentreranno sui suoi nemici Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia (Astrid Janer) con cui ha dei conti in sospeso, che però questa volta saranno innocenti: l’assassina in realtà sarà Soledad, la domestica che sin dal primo momento ha dimostrato di avere un certo interesse per il proprio padrone e a cui mostrerà la sua vicinanza e supporto a seguito della scomparsa dell’ex proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX.

Soledad decisa a uccidere gli abitanti di Acacias 38 su ordine degli anarchici

Soledad riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, visto che intraprenderà una tresca clandestina con Marcos, che nonostante ciò avrà dei dubbi circa il suo atteggiamento.

Con il passare dei giorni il pubblico avrà modo di apprendere che la domestica di Bacigalupe, diventata a tutti gli effetti la sua amante, è al servizio degli anarchici, capitanati da Fausto Salazar.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La domestica per il momento avrà la situazione sotto controllo poiché nessuno scoprirà le sue reali intenzioni, cioè quelle di far morire diversi cittadini di Acacias 38 con un attentato. Il diabolico piano di Soledad andrà in porto? Oppure qualcuno le metterà il bastone tra le ruote? Ma soprattutto Marcos si renderà conto del suo vero volto?