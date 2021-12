La scuola di Amici sta per riaprire i battenti. Anche se mancano circa due settimane al ritorno del daytime del talent-show, i fan sono stati informati del fatto che il primo speciale del 2022 sarà registrato tra pochi giorni, più precisamente mercoledì 5 gennaio. I cantanti e i ballerini della classe, dunque, a breve torneranno in studio per affrontare sfide, gare interne e proseguire la corsa verso la fase serale, che inizierà a metà marzo dopo la fine di C'è posta per te.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Amici 21 è in vacanza come la maggior parte dei programmi tv, ma si sa già quando tornerà in onda.

I daytime riprenderanno a partire da lunedì 10 gennaio, mentre gli speciali settimanali condotti da Maria De Filippi ricominceranno domenica 9.

Da qualche ora, infatti, sui social network sta circolando l'anticipazione sulla data in cui è stata fissata la prima registrazione del 2022 del talent-show, quello che poi sarà trasmessa su Canale 5 tra un paio di settimane.

Salvo cambiamenti dell'ultimo momento, il cast del format Mediaset si ritroverà agli studi Elios mercoledì 5 gennaio per le prime riprese dell'anno. Allievi e professori, dunque, trascorreranno il giorno che precede l'Epifania assieme al pubblico, dando vita ad una puntata importante e decisiva per molti protagonisti della classe.

Gli allievi di Amici in bilico

L'ultimo speciale di Amici che è andato in onda a metà dicembre, ha lasciato molte questioni in sospeso.

Rudy Zerbi si è detto scontento del rendimento di Rea e Nicol, arrivando a meditare un provvedimento per almeno una delle due (la sostituzione o l'eliminazione diretta). Le due cantanti sono in sfida perché si sono classificate penultima e ultima nella lista di preferenze che ha stilato Fedez prima delle vacanze, ma le decisioni del professore potrebbero cambiare i loro destini all'interno della scuola.

Anche Cristiano e Carola sono a rischio: nel corso della prima registrazione del 2022, infatti, i ballerini dovranno confrontarsi con due aspiranti allievi per cercare di riconfermarsi nel team Celentano.

A proposito della maestra di danza classica, il 5 gennaio sarà chiamata a prendere una decisione definitiva sul futuro di Cosmary.

Dopo aver sospeso per ben due volte consecutive la maglia della ballerina che non ha scelto ma che le è capitata, l'insegnante Alessandra dovrà comunicare il suo responso finale: tenere la ragazza nella sua squadra oppure mandarla via perché non rispecchia affatto il suo prototipo di danzatrice ideale.

Indiscrezioni sul serale di Amici

La puntata di Amici che sarà registrata mercoledì 5 gennaio (salvo cambi di programma dell'ultimo momento), sarà trasmessa domenica 9 e sarà la prima del nuovo anno.

Lo speciale in questione, farà anche da apripista alla fase successiva del talent-show, quella che comincerà in primavera e che vedrà i ragazzi alle prese con la prima serata.

Il serale del format Mediaset, infatti, esordirà sul piccolo schermo dopo la fine dell'edizione di C'è posta per te che partirà l'8 gennaio prossimo su Canale 5: la data orientativa per la messa in onda della prima puntata (che non si sa ancora se sarà in diretta oppure registrata con qualche giorno d'anticipo), al momento è quella di sabato 19 marzo.

Per quanto riguarda il meccanismo della gara, si vocifera che anche quest'anno si sfideranno tre squadre capitanate da coppie di professori (uno di canto e uno di ballo per ogni team) che, secondo i primi rumor, dovrebbero essere così composte: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, Raimondo Todaro con Anna Pettinelli, Veronica Peparini con Lorella Cuccarini.