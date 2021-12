Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la Serie TV Love is in the air, che non si è fermata neanche nel periodo di festività natalizio per la felicità dei numerosi fan affezionati. Gli spoiler degli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano dal 3 al 7 gennaio 2022, svelano che Kiraz (Maya Başol) desterà preoccupazione ai suoi cari quando non ci sarà nessuna sua traccia: in tale circostanza Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dimostrerà di avere un cuore e di tenere alla figlia, visto che si darà subito da fare per rintracciarla.

Anticipazioni Love is in the air al 7 gennaio: Serkan non vuole assumersi la responsabilità di padre

Nelle puntate che i telespettatori seguiranno da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio a partire dalle ore 16:25 sino alle 17:30 circa, per cominciare Serkan darà l’impressione di essere intenzionato a deludere nuovamente Eda (Hande Erçel), per aver deciso di non assumersi la responsabilità di padre dopo aver appreso che Kiraz è sua figlia. Aydan (Neslihan Yeldan) con la collaborazione di Engin (Anıl Ilter) farà il possibile per convincere il consanguineo a cambiare idea riuscendo nel suo intento, visto che grazie a loro l’imprenditore si legherà sempre di più alla bambina nata dalla relazione passata avuta con Eda.

A proposito della fioraia diventata finalmente un architetto paesaggista, mentre ci saranno i preparativi per la festa di compleanno di sua figlia Kiraz svolgerà nel migliore dei modi una presentazione, ma dopo essere stata incoraggiata da Serkan. Quest’ultimo purtroppo nonostante sarà di supporto alla propria amata rimarrà fermo sui suoi passi, circa la paternità di Kiraz.

Kiraz viene ritrovata da Serkan, Aydan vuole ottenere l’affidamento della nipote

Non passerà molto per assistere alla sparizione improvvisa di Kiraz, che fortunatamente verrà ritrovata sana e salva nel suo nascondiglio proprio dal padre Serkan mentre sarà in procinto di far volare un palloncino in cui ci sarà attaccato un biglietto contenente questa frase "Papà oggi è il mio compleanno".

Intanto Aydan sempre più convinta che sua nipote non stia crescendo nell’ambiente giusto, vorrà ottenere la custodia della stessa facendo firmare la richiesta a Serkan ma con un inganno: quest’ultimo crederà infatti che si tratti della dichiarazione di riconoscimento della figlia.

Infine il ricco imprenditore sceglierà di trascorrere un giorno intero con la figlia, con l’obiettivo di rafforzare il loro rapporto: purtroppo l’impresa di Bolat si rivelerà più complicata del previsto. Serkan farà sentire la sua vicinanza alla figlia durante il party a sorpresa? Oppure non prenderà parte ai festeggiamenti deludendola?