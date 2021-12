Cambio di programmazione in arrivo per le reti Mediaset. Le novità dei palinsesti di Canale 5 per questa fine del 2021 e per l'inizio del 2022, riguarderanno in primis Barbara D'Urso e Federica Panicucci. Le due conduttrici si fermeranno per il periodo delle feste natalizie, ma le loro trasmissioni andranno regolarmente in onda su Canale 5. Nel caso di d'Urso ci sarà una vera sostituzione a partire da metà dicembre.

Barbara d'Urso 'fatta fuori' per le feste di Natale: cambio programmazione Mediaset 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset per il 2021/2022 rivelano che Pomeriggio 5 quest'anno andrà in pausa a partire dal 17 dicembre, quando sarà trasmessa l'ultima puntata dell'anno condotta da Barbara d'Urso.

Tuttavia, dal 20 dicembre, sempre nella fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 circa, andrà in onda la versione natalizia della trasmissione dal titolo Pomeriggio 5 News.

Al posto della padrona di casa partenopea, ci sarà la giornalista Simona Branchetti, volto del TG 5 che questa estate ha "tenuto accesa" la fascia mattutina della rete.

Mattino 5 prosegue senza Federica Panicucci

Pomeriggio 5 news proseguirà la sua messa in onda fino a metà gennaio 2022: solo da lunedì 17 ritornerà di nuovo Barbara d'Urso che condurrà questa edizione fino alla fine della stagione televisiva 2022.

Per quanto riguarda, invece, il cambio programmazione legato a Mattino 5, il talk show dal 13 dicembre proseguirà nella sua "versione news", con la sola conduzione di Francesco Vecchi che non avrà al suo fianco Federica Panicucci.

La novità più importante, da questo punto di vista, riguarda proprio la prolungata uscita di scena della conduttrice dalla conduzione del morning show di Canale 5.

Quando ritorna la Panicucci a Mattino 5: cambio programmazione Mediaset

Federica Panicucci, infatti, ritornerà nuovamente alla guida di Mattino 5 soltanto a partire dal mese di febbraio 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma un cambio programmazione importante quello delle reti Mediaset per queste feste natalizie, dato che è la prima volta in assoluto che l'azienda resta "accesa" durante il mese di dicembre.

Su Rete 4, invece, dopo lo stop di qualche settimana per le festività natalizie è confermata la ripresa di tutti i talk show serali tra cui quello di Mario Giordano, Fuori dal coro, che in queste settimane ha ottenuto una media di ascolti quasi del 6% di share.

In access prime time, invece, è confermatissimo l'appuntamento in diretta con il talk show Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, che continuerà ad informare il pubblico di Rete 4 per tutto il mese di dicembre, dalle ore 20:30 alle 21:15 circa.