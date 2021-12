Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che verrà fatta luce sul misterioso decesso di Bellita Del Campo. José Miguel Dominguez, infatti, racconterà a Rosina Rubio la verità su quanto è successo in Argentina.

Una vita: José Miguel torna ad Acacias 38 senza Bellita

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani, annunciano che Rosina scoprirà la verità sulla morte di Bellita.

Tutto inizierà quando i Dominguez decideranno di affrontare il lungo viaggio per l'Argentina per stare accanto a Cinta, costretta a letto per una minaccia d'aborto. José Miguel, a questo punto, pregherà anche Alodia di seguirli nella trasferta, nonostante la sua grande paura per le navi. Fortunatamente la domestica riuscirà a superare il viaggio grazie all'aiuto di Fabiana e Casilda.

Nel mentre Genoveva confesserà di aver ucciso Marcia, dopo essere stata sequestrata insieme a Felipe da Becerra. Dopo un salto temporale di alcuni mesi, José Miguel e Alodia faranno il loro ritorno ad Acacias 38 senza Bellita e i due annunceranno che la cantante è purtroppo deceduta.

Rosina e Susana sospettano di Dominguez e Alodia

Nelle puntate spagnole di Una vita, il vicinato e Rosina sospetteranno che José Miguel e Alodia siano immischiati nel decesso di Bellita. Anche Susana condividerà lo stesso presentimento dell'amica, in quanto crederà che tra il chitarrista e la sua domestica ci sia del tenero.

Intanto i due inizieranno a comportarsi in modo alquanto insolito, tanto che i sospetti di Rosina e Susanna si faranno sempre più veritieri. Dominguez, infatti, non parteciperà al funerale e pretenderà che le serve non organizzino un evento in onore della sua cara moglie.

Per questo motivo Rosina e l'ex sarta diventeranno sempre più sospettose, soprattutto quando vedranno il chitarrista e la domestica ridere e scherzare come se niente fosse.

In questo frangente lo stesso José Miguel cercherà di convincere Susana che non ha nessuna tresca amorosa con Alodia.

Rubio apprende che Del Campo non è morta, ma si sta nascondendo

Se Rubio diventerà sempre più sospettosa, tanto da credere che Bellita sia stata uccisa, l'ex sarta scarterà tale ipotesi in quanto crederà che i famigliari della cantante non abbiano potuto commettere un simil gesto.

A un certo punto arriverà la svolta: José Miguel deciderà di parlare di cosa è realmente accaduto in Argentina, per questo motivo convocherà a casa Rosina e la informerà che Del Campo non è morta, ma si sta nascondendo, sebbene non riveli il motivo di questa messinscena. Dominguez, a questo punto, pregherà la moglie di Liberto di tenere la bocca chiusa su questa delicata faccenda. Un consiglio che non verrà recepito, in quanto la donna penserà bene di raccontare tutto alla sua amica Susana.