Il daytime di Amici del 6 dicembre è stato interamente dedicato a un confronto che i professori hanno avuto con gli allievi dopo l'ultima puntata. Visto il disordine che continua a esserci nella casetta che ospita i ragazzi, la produzione ha chiesto agli insegnanti di prendere dei provvedimenti disciplinari. LDA ed Alex si sono esposti per dire che il caos che regna nella loro camera da letto sarebbe esclusivamente colpa di Albe, terzo inquilino della stanza arancione.

Nervi tesi nella scuola di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda lunedì 6 dicembre è stata dedicata a un incontro in studio tra la commissione e gli allievi.

Per l'ennesima volta da quando è iniziata la ventunesima edizione, la produzione ha dovuto rendere pubblico il caos che regna nella casetta che da settembre ospita tutti i ragazzi: in un video che è stato mostrato ai professori, è stato sottolineato il disordine che c'è in tutte le camere da letto.

Il primo a prendere un provvedimento è stato Rudy. Arrabbiato per la recidività con la quale LDA non rispetta le regole, Zerbi ha deciso di punirlo imponendogli di pulire l'intera casa per una settimana.

Alessandra Celentano ha rimproverato la classe perché non è la prima volta che gli addetti ai lavori si lamentano della scarsa igiene nell'abitazione, e anche Veronica Peparini ha ricordato a tutti che la disciplina va mantenuta sia durante le lezioni che nei momenti di riposo.

Todaro furioso con la sua squadra di Amici

Il più nervoso è apparso Raimondo Todaro. Rivolgendosi direttamente ai suoi allievi Mattia e Christian, il professore ha detto che è la seconda volta che entrambi vengono coinvolti in una situazione del genere e a lui questo non va più bene.

L'insegnante di ballo latino-americano ha chiesto a Maria De Filippi di punire i due giovani togliendogli la possibilità di accedere a Internet a tempo indeterminato, ma ha anticipato che i provvedimenti da parte sua potrebbero non essere finiti.

Dopo che LDA ha lasciato lo studio su richiesta di Rudy, Alex ha alzato la mano per poter dare la propria versione dei fatti.

Lorella ha dato parola al talento del suo team che, un po' a sorpresa, ha puntato il dito contro un compagno di classe che sarebbe l'unico responsabile del disordine che regna nella camera da letto arancione, ovvero quella in cui dormono anche lui e Luca.

Le parole del cantante di Amici 'gelano' Anna Pettinelli

"Io mi prendo sempre la responsabilità di quello che dico e che faccio. Quindi vi dico che non c'entro nulla col casino nella stanza arancione", ha esordito Alex nello sfogo che è stato mandato in onda al termine della puntata di Amici del 6 dicembre.

Il cantante ha sottolineato che sono quasi sempre lui e Serena a gestire le pulizie nella casetta: "Non mi piace che il mio nome sia lì perché io non faccio quelle cose. So di non aver sporcato nulla". Il 21enne ha anche informato i professori del fatto che ha chiesto più volte al responsabile di quel disordine di sistemare, ma non sarebbe stato ascoltato.

"Io più di dirlo non posso fare. Non mi piace togliere i calzini sporchi degli altri", ha tuonato Alex prima che Maria De Filippi interpretasse le sue parole.

La presentatrice, infatti, ha collegato questo sfogo a quello di LDA e ha detto: "Entrambi dicono di non essere responsabili del caos di questa stanza ma, essendo in tre, dev'essere per forza colpa di un altro".

"Alex dice che non è stato lui e pure Luca, quindi Alberto quella roba è tua?", si è concluso con questa domanda di Anna Pettinelli il daytime di Amici che ha aperto la settimana. Domani, dunque, il rapper sarà chiamato a difendersi dalle accuse che gli hanno fatto due compagni di classe.