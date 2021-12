Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Una vita, la popolare soap opera che si appresta a chiudere i battenti nel 2022 con l'ultima stagione, attualmente in onda su Canale 5. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna e in programma nelle prossime settimane in televisione raccontano che Acacias 38 sarà sconvolta da un grave lutto. Ebbene sì, Felicia Pasamar morirà in circostanze ancora tutta da chiarire, destando lo sgomento di Marcos Bacigalupe. Una delicata situazione che vedrà coinvolta anche la domestica Soledad.

Una vita spoiler: Marcos torna ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate italiane trasmesse a breve in Italia raccontano che il lato oscuro di Soledad inizierà a mostrarsi in concomitanza di una grave disgrazia.

Tutto inizierà quando Marcos tornerà ad Acacias 38 dopo essere stato in Messico a svolgere alcune commissioni su ordine di Salustiano, il padre di Aurelio e Natalia Bacigalupe. Una volta a casa, l'imprenditore sarà subito raggiunto da Liberto e Ramon, che gli porgeranno le condoglianze per la perdita prematura di sua moglie Felicia. Tra l'altro, il Bacigalupe darà l'impressione di non aver partecipato neanche ai funerali della donna morta in circostanze misteriose visto che era impegnato oltreoceano.

Felicia sarebbe morta per un attacco di cuore fulminante

Nelle puntate Spagna di Una vita, Marcos deciderà d'interrogare sua figlia Anabel dopo aver finito di parlare con Liberto Mendez (Jorge Pobes) e Ramon Palacios (Junma Navas).

Ovviamente la ragazza apparirà molto dispiaciuta, tanto da fargli presente che Felicia è morta durante un viaggio a Santander, la sua città natale.

Per questo motivo, la Bacigalupe jr era stata avvisata dal sindaco con una telefonata. Inoltre, racconterà di essersi recata insieme a Soledad a Santander per partecipare ai solenni funerali della Pasamar. Una volta tornata a casa, il vicinato si era offerto di rendere omaggio alla sfortunata ristoratrice attraverso una toccante messa.

Marcos, a questo punto, apparirà sopraffatto dal dolore visto che non si aspettava che sua moglie morisse per un attacco di cuore fulminante.

Soledad si avvicina pericolosamente al Bacigalupe

Il decesso di Felicia avverrà off-screen. I telespettatori, infatti, non vedranno l'uscita di scena del personaggio interpretato dall'attrice Susana Sotelo. Vi anticipiamo che questo sarà soltanto l'inizio di una complicata story-line che farà emergere il lato oscuro della Soledad, che fin da subito si avvicinerà pericolosamente a Marcos. Ben presto si scoprirà che la domestica dei Bacigalupe è implicata nella morte della Pasamar.