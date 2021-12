Quest'anno il Grande Fratello Vip sta riservando numerose sorprese ai telespettatori che settimana dopo settimana iniziano a seguire il Grande Fratello Vip sempre in maniera più affiatata. Sicuramente tra i protagonisti indiscussi di questa edizione condotta da Alfonso Signorini è Soleil Sorge, la quale si è scontrata nelle ultime ore con Sophie Codegoni a causa di una frase pronunciata nei confronti di quest'ultima che non è stata presa bene dalla ragazza

L'episodio che ha fatto scattare la scintilla

A far scattare la scintilla è stata una frase pronunciata da Soleil Sorge durante uno scambio di battutine con Codegoni.

In particolare Soleil dopo aver definito lei e Gianmaria due "comodini" si è lasciata andare a un commento personale nei confronti di Codegoni. "Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare - ha dichiarato Sorge - hai più plastica nel corpo che personalità". Quando Sophie ha fatto notare alla showgirl che si è sentita offesa da queste parole, Soleil ha dichiarato di non aver mai voluto dare una accezione negativa alle sue parole ma che si tratta di "un dato di fatto".

Gianmaria Antinolfi si è schierato dalla parte di Sophie

Dopo la furiosa lite ad intervenire a favore di Sophie Codegoni è stato Gianmaria Antinolfi. In particolare quest'ultimo ha intimato di smetterla alla showgirl in quanto la frase pronunciata da lei è stata pesante e lui non riesce proprio a capire le motivazioni che l'hanno spinta a dirla.

Ricordiamo che Sophie e Gianmaria da qualche giorno hanno ripreso a frequentarsi all'interno della casa al di là della semplice amicizia in quanto sembra essere scoppiata tra di loro una vera e propria passione. Dopo la discussione Sophie si è rifugiata in camera con Miriana ed è scoppiata a piangere, sfogandosi per la frase pronunciata da Soleil.

Gli altri concorrenti hanno cercato di far ragionare Soleil

Invece Soleil non è sembrata per nulla dispiaciuta delle sue parole e anzi è andata in piscina a fare un aperitivo con i suoi amici Alex e Davide. Successivamente la showgirl è stata raggiunta da alcuni concorrenti che hanno provato a farla ragionare sulle frasi pronunciate durante la discussione.

In particolare Biagio ha chiesto a Soleil quali sono stati suoi trascorsi con Sophie in quanto la sua frase gli è sembrata davvero molto pesante. Anche Manila Nazzaro è intervenuta nella discussione mostrando lo stesso punto di vista di Biagio a Soleil, la quale però non è sembrata convinta delle loro motivazioni. Infine anche Valeria Marini ha assistito, come gli altri concorrenti, alla discussione in silenzio ma successivamente si è schierata dalla parte di Sophie in quanto non sopporta le offese gratuite e le mancanze di rispetto.