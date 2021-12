Per X Factor è tempo di finale al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Secondo le previsioni, stasera si attende forse la finale più incerta delle ultime edizioni del talent show, con i più quotati dai bookmaker finiti già fuori dalla gara, da Erio a Le Endrigo. Chi vincerà X Factor 2021?

X Factor 2021, chi sarà il vincitore?

Nella serata del 9 dicembre a X Factor, la cui prima edizione è andata in onda nel 2008, verrà svelato il nome dei 15esimo vincitore del talent show musicale, che vede alla conduzione per la prima volta Ludovico Tersigni. Nella puntata finali i quattro cantanti rimasti in gara si sfideranno per l'ultima volta sul palco per portarsi a casa la vittoria.

Le manche previste sono tre: duetti, best of e inediti. In gara per aggiudicarsi la vittoria ci sono gIANMARIA (team Emma), Baltimora (della squadra di Hell Raton), Fellow (concorrente di Mika) e i Bengala Fire (gruppo di Manuel Agnelli). L'incertezza di questa finale è dovuta al fatto che le agenzie di scommesse, anche se adesso sembrano avere i "numeri chiari" (gIANMARIA viene pagato meno di 2, Fellow e Baltimora si attestano tra 4 e 5 volte la posta, i Bengala sono scesi attorno ai 6 dopo essere stati a lungo sul 12 a 1), fino alla settimana scorsa davano per favorito Erio, che poi è stato eliminato in semifinale. Perciò il livello di suspense della finale sarà sicuramente alto fino alla fine.

Super ospiti della finale: Coldplay e Maneskin

L'attesa è molto alta non solo per scoprire il vincitore della 15esima edizione di X Factor, ma anche per gli ospiti d'eccezione che saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago: Maneskin e Coldplay. Quello dei Maneskin sarà un gradito ritorno, dopo che nel 2017 sono arrivati al secondo posto dietro Lorenzo Licitra e da quel momento la loro carriera è stata in ascesa.

La strada è stata tutta un crescendo di soddisfazioni, in Italia e nel resto del mondo, con la vittoria quest'anno del Festival di Sanremo e all’Eurovision. Oltre a loro ci saranno i Coldplay, la band britannica dei record con più di 100 milioni di album venduti e 107 premi. Il gruppo ha di recente pubblicato “Music of Spheres”, il loro nono album da studio salito subito ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

Dove guardare la finale di X Factor 2021

Nella serata del 9 dicembre la puntata finale di X Factor in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (dove la capienza prevista è di 5.700 persone) sarà visibile a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Lo show è disponibile anche on demand, su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, e in streaming su NOW.