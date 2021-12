Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita, a cui i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera iberica svelano che verrà fatta luce sul passato oscuro di Marcos Bacigalupe, quando ancora abitava in Messico. In sintesi, si scoprirà che l'imprenditore aveva abusato di Natalia Quesada e perciò suo fratello Aurelio vuole vendicarsi di lui.

Una vita: Marcos torna ad Acacias 38 ma Felicia è morta

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in onda a breve su Canale 5 rivelano che verrà svelato il passato oscuro di Marcos.

L'imprenditore è riuscito a conquistare il cuore di Felicia Pasamar (Susana Sotelo), tanto che i due sono felicemente sposati. Una serenità che non durerà molto. I telespettatori, infatti, assisteranno ad un breve salto temporale dove si apprenderà della morte della Pasamar.

In dettaglio, Marcos tornerà ad Acacias 38 dopo il suo viaggio in Messico per stipulare un affare con Salustiano, il padre di Aurelio. In questo frangente l'uomo apprenderà che sua moglie è morta in circostanze assai misteriose, tanto che la ricerca del colpevole diventerà per lui una vera ossessione.

Anabel racconta il passato del padre

Nelle nuove puntate di Una vita, Marcos crederà che i fratelli Quesada siano implicati nella morte della sua adorata Felicia. In questo frangente, i telespettatori scopriranno il passato dell'imprenditore grazie ad una rivelazione di Anabel.

In dettaglio, la giovane racconterà che Aurelio e Natalia erano legati alla sua famiglia, non solo per alcuni affari ma anche per una vicenda amorosa. Il nipote di Sabina, infatti, scoprirà che la sua fidanzata e il messicano erano arrivati in chiesa a conclusione di una storia d'amore. Ma la sorellastra di Camino si era rifiutata di sposare il Quesada, lasciandolo sull'altare.

Suo padre, infatti, si era dimostrato molto ostile alla relazione tra la figlia e il genero, a causa della loro forte differenza d'età.

Marcos ha abusato di Natalia in Messico, Aurelio vuole vendetta

Tuttavia, anche Marcos dimostrerà di nascondere uno scheletro nell'armadio. In particolare, l'uomo nasconderà un agghiacciante retroscena riguardante la sua esistenza in Messico, nascosto molto bene sia al vicinato che a sua moglie Felicia.

Quest'ultima, infatti, morirà senza sapere di aver sposato un uomo senza scrupoli.

Dagli spoiler delle prossime puntate si evince che il Bacigalupe aveva abusato di Natalia in Messico. Per questo motivo, Aurelio e sua sorella erano giunti ad Acacias 38 in cerca di vendetta. Un segreto, di cui nemmeno sua figlia Anabel è a conoscenza.