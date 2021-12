Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra svelano che si scoprirà la vera natura di Soledad. La donna, infatti, dimostrerà di essere in combutta con gli anarchici dopo aver intrapreso una storia con Marcos Bacigalupe, il vedovo di Felicia Pasamar.

Una vita: Marcos intreccia una relazione con Soledad

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate in programma prossimamente in tv, raccontano Marcos inizierà una storia con Soledad e la donna dimostrerà di nascondere molti segreti.

Tutto avrà inizio in concomitanza di un salto temporale, dove il pubblico ritroverà Marcos di ritorno dal Messico. Al suo rientro l'imprenditore scoprirà che Felicia Pasamar (Susana Sotelo) è purtroppo deceduta in circostanze misteriose. Così Bacigalupe inizierà a indagare per scoprire l'identità del colpevole. L'autopsia, intanto, porterà alla luce che la moglie è stata avvelenata. L'uomo, a questo punto, punterà il dito contro Aurelio e sua sorella Natalia, ma questa volta i due saranno estranei alla vicenda.

In tutta questa situazione, Soledad si avvicinerà sempre più a Marcos, offrendogli tutto il suo appoggio, al punto che i due intrecceranno una relazione.

Soledad ha ucciso Felicia e fa parte degli anarchici

Nelle nuove puntate di Una vita, in programma prossimamente su Canale 5, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Soledad, che inizierà una relazione clandestina con Marcos. Ben presto si scoprirà la vera indole della domestica dei Bacigalupe, infatti la donna è implicata nell'omicidio di Felicia.

Nel frattempo l'imprenditore sembrerà non fidarsi completamente della nuova amante. Una supposizione che sarà esatta, visto che la domestica dimostrerà di avere fini diabolici. I telespettatori, infatti, scopriranno che Soledad lavora per gli anarchici con a capo Fausto Salazar.

La domestica vuole mettere in atto un terribile piano

La domestica avrà intenzione di mettere in atto un terribile piano per sconvolgere l'esistenza di tutti gli abitanti, vicini e domestici del vecchio quartiere di Acacias 38. Soledad apparirà abilissima, tanto da agire nell'ombra per non insospettire nessuno sulle sue vere intenzioni. Per questo motivo la tragedia non tarderà ad arrivare.

Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire se Soledad verrà smascherata prima che sia troppo tardi.