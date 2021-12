L'appuntamento con Uomini e donne tornerà subito dopo il periodo delle feste natalizie e si ripartirà con nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella. Le ultime news di queste ore riguardano il giovane Alessandro Verdolini, protagonista di questa fortunata stagione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, in quanto corteggiatore di Andrea Nicole. Alla fine del percorso, che non ha dato gli esiti sperati, Alessandro ha ammesso che di fronte alla possibilità di approdare sul trono non direbbe no.

Nuovi tronisti in arrivo a Uomini e donne, da gennaio 2022 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne di gennaio rivelano che ci sarà spazio per la scelta finale della tronista Roberta, che si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi assieme a Samuele.

Di conseguenza, dopo il suo addio e quello di Andrea Nicole che ha scelto in maniera "segreta" Ciprian, ci sarà spazio per nuovi tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Uno di questo è Luca Salatino, il corteggiatore protagonista del percorso di Roberta che, dopo essere stato rifiutato al rush finale, ha avuto la possibilità da parte della conduttrice di Uomini e donne, di mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella ma questa volta nelle vesti di tronista.

Alessandro, dopo il rifiuto di Andrea Nicole punta al trono di Uomini e donne?

Sempre a gennaio proseguirà il percorso di Matteo Ranieri, l'ex fidanzato di Sophie Codegoni che ha avuto la possibilità di mettersi nuovamente in gioco nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e non si esclude che possa arrivare anche un nuovo tronista.

In vista dei possibili nuovi arrivati, Alessandro Verdolini ha ammesso che lui sarebbe disposto a vestire i panni di nuovo tronista di Uomini e donne per la stagione televisiva 2022.

L'ex corteggiatore di Andrea Nicole, ha ormai superato la cocente delusione che gli è stata inflitta dalla tronista, la quale ha fatto la sua scelta di nascosto, incontrando Ciprian a casa sua e passandoci la notte assieme.

La verità di Alessandro Verdolini sul trono di U&D

L'addio di Andrea Nicole a U&D, ha scatenato un vero e proprio putiferio in studio: i due opinionisti si sono schierati duramente contro la ragazza, accusandola di aver ingannato e raggirato la redazione del programma Mediaset.

Anche Alessandro non è stato tenero nei confronti di Nicole e dello stesso Ciprian, ammettendo di essere profondamente deluso.

Archiviata quella cocente delusione, il giovane Alessandro in una intervista a MondoTv24, ha ammesso che se gli venisse proposto il trono di Uomini e donne, lui accetterebbe e quindi si rimetterebbe in gioco.