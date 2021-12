Nella giornata di giovedì 16 dicembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. In quell'occasione, Roberta Giusti ha terminato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi scegliendo Samuele Carniani. Luca Salatino, corteggiatore che ha provato a fare breccia nel cuore della single, non è riuscito a uscire dalla trasmissione con Roberta. Nonostante la delusione, però, per Luca c'è stata una importante novità, perché dopo non essere stato scelto dalla single è diventato il nuovo tronista.

Luca Salatino ha provato a conquistare Roberta Giusti durante il suo percorso a Uomini e Donne. Il corteggiatore romano non è riuscito a convincere Roberta, che ha preferito lasciare la trasmissione di Canale 5 con Samuele Carniani. Per il single non scelto si è aperta, però, una nuova opportunità. Infatti, Luca è diventato il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Salatino ha colpito e conquistato il pubblico e la padrona di casa con la sua sincerità e il modo schietto di esporsi. Le anticipazioni della nuova registrazione della trasmissione fornite da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, infatti, ci informano che Luca Salatino da corteggiatore è diventato tronista.

Non è la prima volta che Maria De Filippi da una nuova chance ad una non scelta o a un corteggiatore che aveva già partecipato a Uomini e Donne. Anche Matteo Ranieri, tronista attuale del dating show, ha terminato dopo pochi giorni la sua relazione con Sophie Codegoni e la presentatrice ha scelto di dargli comunque una nuova occasione di trovare l'amore nel programma di Canale 5.

Anche Giulia Cavaglia, da corteggiatrice non scelta di Giulio Raselli era diventata tronista della trasmissione. Stessa cosa era successa a Sonia Lorenzini. Anche per Luca Salatino c'è stata una svolta, potendo sedersi sull'ambita poltrona rossa.

Al momento, non è chiaro quale sia stata la modalità in cui Luca Salatino sia stato informato della nuova opportunità che gli è stata offerta.

Inoltre, attualmente, non sono trapelate ulteriori informazioni riguardo a come ha reagito il corteggiatore non scelto da Roberta Giusti. L'unica cosa certa è che il single ha accettato di rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi, provando a trovare la donna della sua vita in televisione. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come inizierà la nuova avventura del tronista romano.