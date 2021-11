Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime nuove puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende delle troniste Andrea Nicole e Roberta, ormai vicine alla scelta finale. Le due protagoniste di questa stagione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, si ritrovano in studio entrambe con soli due pretendenti e ormai ad un passo da quella che sarà la scelta con la quale decideranno di intraprendere un percorso fuori dallo studio televisivo.

Andrea Nicole vicina alla scelta e resta con due corteggiatori: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Andrea Nicole si ritrova divisa tra Ciprian e Alessandro per la sua scelta finale.

Anche nelle ultime registrazioni, la tronista ha avuto modo di essere protagonista di una esterna molto toccante con il giovane Alessandro, che le ha fatto conoscere la sua mamma. Tra i due, poi, c'è stato anche un intenso bacio.

Successivamente, Andrea Nicole è uscita in esterna con Ciprian e, anche in questo caso, tra i due c'è stato un super bacio appassionante.

Situazione analoga anche per Roberta che, ad un passo dalla scelta finale, si ritrova in trasmissione con soli due pretendenti.

La tronista Roberta divisa tra Luca e Samuele

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che dopo l'ultima puntata, la tronista ha chiesto di avere un confronto diretto con i due ragazzi, ma Luca si è negato.

Probabilmente Luca non ha gradito gli atteggiamenti di Roberta con Samuele, dato che nelle ultime esterne si è lasciata andare molto con lui, lasciando quasi intendere che potrebbe essere lui la sua scelta finale.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Andrea Nicole e Roberta nel corso delle prossime registrazioni e se, in quelle del weekend che sta per arrivare, ci sarà la prima scelta di questa edizione, occhi puntati anche sul percorso dei protagonisti del trono over.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che il pubblico dovrà rinunciare alla presenza in studio di Gemma Galgani.

Ida Platano chiude con Diego: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

La dama torinese, dopo aver contratto la Covid-19, sarà costretta a stare a casa e quindi non potrà essere presente fisicamente alle puntate del seguitissimo dating show.

Nonostante questo, però, Gemma continuerà ad essere parte attiva della trasmissione Mediaset: si collegherà da casa e avrà anche modo di conoscere un nuovo pretendente.

Per Ida Platano, invece, arriverà il momento della rottura definitiva con il cavaliere Diego: ormai il rapporto tra i due è arrivato ad un punto di "non ritorno" e quindi decideranno di chiudere questo rapporto e di voltare pagina.