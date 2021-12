Chi avrebbe frequentato Giorgio Manetti se negli studi di U&D si fosse ritrovato di fronte sia Gemma che Isabella? A rispondere a questa curiosità, è stato lui stesso nel corso di una recente chiacchierata con i giornalisti.

Dopo aver ricordato i primi "focosi" incontri con Galgani lontano dalle telecamere, il "Gabbiano" ha ammesso che avrebbe impiegato un po' di tempo prima di prendere una decisione tra lei e la raffinata Ricci.

La riflessione dello storico protagonista di U&D

Non passa settimana che qualche rivista di Gossip non raccolga interessanti dichiarazioni di Giorgio Manetti.

L'ex cavaliere del Trono Over, infatti, continua a esporsi su ciò che accade in studio in sua assenza, compresi i comportamenti che assume l'ex fidanzata Galgani con altri signori del parterre.

Interpellato di recente dal magazine ufficiale di Uomini e Donne sulla dama che avrebbe frequentato se si fosse ritrovato davanti sia Gemma che Isabella, il toscano ha fatto sapere: "Sarebbe stata una bella lotta se Ricci sarebbe stata lì nel periodo del mio arrivo".

Lo storico protagonista del dating-show, dunque, non nega l'interesse che ha smosso in lui l'elegante donna siciliana, anzi conferma che la incontrerebbe volentieri lontano dai riflettori per conoscerla meglio magari davanti a un caffè.

"Lei è una delle migliori lì dentro", ha aggiunto l'ex volto di U&D sempre in riferimento all'antagonista numero uno della torinese con la quale ha fatto coppia per otto mesi.

I complimenti alla rivale di Gemma a U&D Over

Sempre immaginando l'eventualità di trovarsi nel parterre femminile del Trono Over sia Gemma che Isabella nel periodo in cui anche lui ha frequentato gli studi tv, Giorgio ha detto: "Non saprei non conoscendole. Mi sarebbe piaciuto vederle scontrarsi e discutere".

"Sarebbe stata una dura gara", ha proseguito Manetti, secondo quanto i siti di gossip stanno riportando in questi primi giorni di dicembre.

In merito alla dama con la quale sarebbe uscito, se si fosse ritrovato a preferire una tra Galgani e Ricci, l'ex cavaliere ha aggiunto: "Le avrei conosciute tutte e due e poi avrei fatto una scelta".

Sebbene siano molti diverse, Gemma e Isabella piacciono entrambe al "Gabbiano" per ragioni opposte: la prima per dolcezza, sensualità e tenacia, la seconda per eleganza, carattere e chiarezza nell'esposizione delle proprie idee.

I percorsi delle due 'regine' di U&D

Tornando al presente, Giorgio ha smentito con fermezza un ritorno di fiamma con Gemma ("La sua carta se l'è giocata"), mentre ha lasciato una porta aperta al chiacchierato incontro con Isabella.

"Mi piacerebbe prendere una caffè con lei, è una persona intelligente. La trovo elegante e con tanta cultura, vorrei vederla fuori", ha fatto sapere Manetti probabilmente non conoscendo gli sviluppi che ci sono stati in questo periodo nella vita privata di Ricci.

Come hanno raccontato le persone che erano tra il pubblico delle puntate di U&D che sono state registrate la scorsa settimana, Isabella ha lasciato il programma assieme a Fabio, il cavaliere che ha frequentato per circa un mese e col quale ha ritrovato il sorriso e la speranza in un amore solido e concreto.

La dama, dunque, ha fatto la sua scelta e ha deciso di vivere questa relazione lontano dai riflettori, cosa che la sua antagonista numero uno sembra non avere alcuna intenzione di fare.

Le anticipazioni dell'appuntamento registrato il 6 dicembre, fanno sapere che Galgani sta uscendo con il signor Leonardo da un po' ed è felice. I due si sono scambiati dei baci, ma ancora non ci sono le basi affinché si parli di "coppia" e di un eventuale addio alla trasmissione.