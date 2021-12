Un Posto al sole andrà in onda con nuove puntate anche l'ultima settimana di dicembre, con una pausa il 31 per lasciare spazio al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica per riprendere con una doppia puntata il 3 gennaio. Secondo le anticipazioni settimanali, si scoprirà cosa è accaduto a Bolzano tra Rossella e Riccardo. La figlia di Silvia e Patrizio si troveranno nuovamente vicini, entrambi delusi dalle rispettive storie. Alberto, invece farà una proposta a Niko che riguarda Clara e Federico, mentre Lara continuerà a voler conquistare Roberto.

Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con Jimmy che aspetterà il ritorno di Cristina e Irene che dovrà vincere la timidezza con Camillo.

Una vacanza deludente per Rossella

Tra Riccardo e Rossella accadrà qualcosa di importante durante il soggiorno a Bolzano in cui comparirà l'ex moglie di Crovi. Le anticipazioni di Un posto al sole non precisano di cosa si tratta, ma la figlia di Silvia sarà molto delusa dal suo fidanzato e anche Patrizio soffrirà per la rottura con Clara. I due ex fidanzati si ritroveranno di fronte a una bottiglia di vino e complice qualche bicchiere di troppo condivideranno un momento di inaspettata vicinanza. Alberto, invece, farà a Niko una proposta che coinvolgerà la sua ex compagna e il piccolo Federico.

Franco e Angela alle prese con un'incomprensione: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 27 dicembre al 3 gennaio rivelano che Angela e Franco dovranno affrontare un imprevisto che riguarderà Bianca e che metterà a rischio la serenità familiare. I due coniugi, inoltre, avranno opinioni molto diverse che riguardano il lavoro della donna.

Lara, invece, continuerà a voler conquistare Roberto Ferri, ma si renderà conto che la presenza di Marina è ancora ingombrante, nonostante l'imprenditrice stia vivendo un momento sereno con Fabrizio. Il pastificio Rosato, dopo la ripresa grazie al lancio del nuovo prodotto, si troverà ad affrontare un problema che potrebbe rivelarsi disastroso per l'attività.

Anche i più piccoli saranno presi dalle prime cotte: anticipazioni dal 27 dicembre al 3 gennaio

A Un Posto al sole non mancheranno i momenti di leggerezza, con Mariella che con la complicità di Bice andrà contro Guido per organizzare un Capodanno memorabile e per questo chiederà l'appoggio di Silvia. Vittorio, invece, proverà a portare a termine il suo piano per far cadere Speranza tra le braccia di Samuel, ma non è detto che tutto vada come previsto. Infine, Irene sarà presa dalla timidezza nel rivedere Camillo e Filippo proverà ad aiutare sua figlia a sbloccarsi, mentre Jimmy attenderà con ansia il ritorno di Cristina.