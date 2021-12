Sabato 18 dicembre 2021 è andata in onda su Rai 1 la finale di Ballando con le Stelle, dancing show condotto da Milly Carlucci. Protagonista delle polemiche sullo show è stato ancora una volta Morgan, poiché ha avuto molto da ridire sui giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Questi ultimi, infatti, hanno espresso il loro voto contrario in merito alla performance di Uptown Funk ballata dal cantante nato a Milano. Dopo aver perso contro i colleghi Arisa (vero nome Rosalba Pippa) e Vito Coppola, Morgan si è lasciato andare in un sfogo piuttosto duro, nel quale ha accusato Lucarelli e Mariotto di non essere in grado di giudicare né la danza e né l'arte.

Lo sfogo di Morgan contro Lucarelli e Mariotto alla finale di Ballando

"Due giudici come voi sarebbero immediatamente licenziati" ha esordito così Morgan, sbottando contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2021, facendo riferimento ad altri ambiti professionali. "Spero che l'anno prossimo non ci sarete più qui" ha poi aggiunto l'ex frontman dei Bluvertigo su tutte le furie. A quel punto, è intervenuta la giurata Lucarelli che ha replicato al duro attacco del cantante di Altrove con delle provocazioni, prima facendo il pollice verso e poi un saluto con la mano. Dopodiché, la padrona di casa Milly Carlucci ha giustificato l'atteggiamento dell'aspirante ballerino Morgan, poiché ha davvero avuto voglia di mettersi in gioco, nonostante sia davvero lontano dal mondo della danza.

Gli animi però non si sono placati e il musicista classe 1972 ha abbandonato lo studio della trasmissione continuando a fare il pollice verso indirizzato a Lucarelli.

Morgan torna sulla questione Lucarelli-Mariotto sui social

"Lucarelli e Mariotto, a mio parere, occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso ed esclusivo" ha esordito così Morgan nel suo lungo post pubblicato tramite il suo profilo Instagram dopo la finale di Ballando con le stelle 2021.

"Il mio umile parere su Lucarelli e Mariotto non ha a che fare con la mia classificazione nella gara, ma come pretesto per costruire dei piccoli momenti di televisione elegante e moderna" ha poi continuato l'ex frontman dei Bluvertigo, spiegando che bisognerebbe tutelare un'azienda importante come la Rai, poiché ci lavorano diversi professionisti.

E Infine, il cantante Morgan si è scagliato nuovamente contro i giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, poiché secondo il suo parere, non avrebbero alle spalle nessuno studio e alcuna preparazione in merito alla danza, e quindi, occuperebbero ingiustamente il posto di lavoro a discapito di diversi esperti del settore.