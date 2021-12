Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso dell'ultima settimana del 2021 saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La puntata del 31 dicembre non andrà in onda ma verrà recuperata il 3 gennaio alla solita ora. Per Patrizio e Rossella dopo il fallimento delle loro storie d'amore ci sarà un momento di forte vicinanza che li porterà a riflettere sulla propria vita e ad avere nostalgia della loro relazione. In casa Boschi un imprevisto sconvolgerà il normale equilibrio familiare mentre Jimmy sarà alle prese con l'arrivo di Cristina.

Mariella organizzerà il Capodanno con l'aiuto di Bice mentre Vittorio porterà a termine il suo piano per far avvicinare Samuel e Speranza. Anche in casa Giordano non mancheranno le tensioni legate all'andamento del pastificio.

La nostalgia del passato

Rossella, di ritorno dal deludente viaggio a Bolzano, comincerà a riflettere su quanto accaduto con Riccardo. In casa Boschi invece, un inatteso evento comprometterà la serenità tra Franco Angela e Bianca. Raffaele e Niko assisteranno con tenerezza ai preparativi di Jimmy per l'arrivo di Cristina a Palazzo Palladini. Patrizio e Rossella, entrambi scossi dall'andamento fallimentare delle loro nuove relazioni, si ritroveranno molto vicini anche grazie ad una bottiglia di vino.

Le diverse vedute di Franco e sua moglie

In casa Boschi il clima diventerà piuttosto teso tra Franco e Angela causa delle loro diverse vedute in merito alle questioni lavorative della donna. Mariella nonostante il parere contrario di Guido, comincerà a pensare in che modo poter festeggiare il capodanno. Patrizio e Rossella cominceranno a riflettere sulle loro vite e entrambi cominceranno a percepire la nostalgia della loro vecchia relazione.

Lara, nonostante i suoi sforzi, continuerà a far fatica a lavorare con Marina. Franco, grazie ad una chiacchierata con Renato, comincerà a guardare in maniera diversa le esigenze di sua moglie. Proprio nel momento in cui in casa di Marina Giordano si comincerà a respirare un clima più sereno, un nuovo problema legato al pastificio metterà in crisi la ritrovata serenità.

Alberto deciderà di avanzare una richiesta a Niko legata a Clara e suo figlio.

Filippo invece aiuterà sua figlia a viceré la sua timidezza e la aiuterà a gestire il suo incontro con Camillo. Vittorio porterà a termine il suo piano per far avvicinare Speranza e Samuel mentre i suoi genitori, grazie all'intervento di Bice si ritroveranno a trascorrere un capodanno piuttosto insolito e scoppiettante fatto di intrighi e bugie a cui si unirà anche Silvia Graziani.