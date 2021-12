Importanti novità caratterizzeranno i nuovi episodi di Un posto al sole, previsti dal 20 al 24 dicembre su Rai 3. Le trame raccontano che Virginia rovinerà il soggiorno di Riccardo Crovi e Ross in Trentino. Otello Testa, invece, tornerà a Napoli per portare la figlia Silvia Saviani ad Indica.

Un posto al sole, episodi al 24 dicembre: Ross oggetto del disprezzo di una misteriosa donna

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole trasmessi dal 20 al 24 dicembre in televisione rivelano che non ci sarà pace per Rossella, già disperata per la separazione dei suoi genitori.

La ragazza, infatti, deciderà di trascorrere le vacanze di Natale a Bolzano in compagnia di Riccardo (Mauro Racanati) mentre suo padre Michele si avvierà a raggiungere la Lombardia per un importante impegno di lavoro. Purtroppo il soggiorno in Trentino della giovane Saviani non andrà per il verso giusto, fino a diventare un vero e proprio incubo.

Ross, infatti, sarà oggetto del disprezzo da parte di una misteriosa donna durante la sua permanenza in Alto Adige. Per questo motivo, la figlia di Silvia apparirà turbata e colma di dubbi, tanto da chiedere dei chiarimenti al dottor Crovi.

Arriva Virginia, l'ex moglie di Riccardo

Negli episodi 20-24 dicembre di Upas, la presenza dello strano personaggio diventerà sempre più fastidiosa, tanto che Rossella (Giorgia Gianetiempo) arriverà ad avere un duro confronto con Riccardo.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che l'identità misteriosa della nuova arrivata è niente di meno che Virginia, l'ex moglie di Crovi interpretata dalla popolare attrice Desirée Noferini. Un volto non nuovo al pubblico, visto che l'interprete ha preso parte a diverse produzioni come "Squadra Antimafia", "Il commissario Montalbano" ed altri ancora.

Otello e Silvia partono per Indica

Silvia, nel frattempo, temerà di passare il Natale da sola dopo la partenza sia del marito che della figlia per il Nord Italia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Otello tornerà a Napoli dopo un paio di anni dalla sua assenza.

Il simpatico marito di Teresa si rivelerà un intralcio per la povera figlia adottiva, molto turbata da quanto successo con Michele (Alberto Rossi).

A contenere l'esuberanza dell'ex vigile urbano, ci penseranno Guido e Renato che interverranno per allontanare Testa da sua figlia. In dettaglio, i due personaggi organizzeranno una piacevole sorpresa al loro amico, trasferitosi a Indica insieme alla moglie da ormai qualche tempo.

La presenza di Otello interpretato dall'attore Lucio Allocca si presume sia di breve durata visto che nelle ultime puntate dicembre saluterà Napoli insieme a Silvia per mettersi in viaggio alla volta di Indica.