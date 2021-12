Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione fra lunedì 10 e venerdì 14 gennaio, ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap opera partenopea. Infatti, Rossella si troverà alle prese con un triangolo amoroso. A tal proposito, la figlia di Michele non sarà l'unica donna di Riccardo ma, oltre a lei, ci sarà anche la sua ex, Virginia. Inoltre, Marina e Fabrizio vivranno momenti di difficoltà a causa di problemi al pastificio. Le anticipazioni delle prossime puntate, inoltre, rivelano che ci sarà un ritorno di fiamma fra Lara e Roberto Ferri, mentre Patrizio non si rassegnerà all'idea di avere perso Clara.

Nel frattempo, Curcio non tornerà sui propri passi e proverà a cavarsela da sola. Anche per Speranza non ci saranno buone notizie, perché la nipote di Mariella continuerà a pensare allo strano atteggiamento di Vittorio.

Un posto al sole, anticipazioni al 14/1: Rossella, Riccardo e Virginia protagonisti di un triangolo amoroso

Nei prossimi episodi di Un posto al sole verranno trattate le vicende amorose di Rossella. La figlia di Silvia, dopo avere concluso in malo modo la vacanza a Bolzano con Riccardo, aveva avuto un ritorno di fiamma con il suo ex Patrizio. Dopo il breve flirt con il figlio del portiere, nelle puntate della soap partenopea che andranno in onda in televisione dal 10 al 14 gennaio, Ross continuerà la sua storia con il dottor Crovi ma, fra lei e il collega ci sarà sempre Virginia.

Pertanto, la figlia di Michele sarà protagonista di un triangolo amoroso in cui, oltre a lei e al suo compagno ci sarà anche la ex del medico. Attualmente non è chiaro se Rossella sia consapevole o meno che, anche prossimamente, Riccardo continuerà ad avere contatti con Virginia o se la figlia di Silvia sarà all'oscuro di tutto, come accaduto precedentemente nelle vacanze natalizie in Trentino.

Un posto al sole, trame al 14/1: Marina e Fabrizio in difficoltà per il pastificio

Nel frattempo, Marina e Fabrizio avranno ancora problemi a causa del pastificio. Infatti, sembrerebbe non essere partito nel migliore dei modi il nuovo progetto lavorativo di Rosato che, anche in passato aveva attraversato periodi di crisi e difficoltà.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, al momento, non rivelano che tipo di problemi avrà l'azienda di Rosato e se i due imprenditori riusciranno a risollevare le sorti dell'impresa. Invece, per Roberto Ferri ci sarà una importante novità, ossia il ritorno di fiamma con la sua ex. A tal proposito, fra il padre di Filippo e Lara scoppierà ancora una volta la passione, ma non è chiaro se per la coppia si tratti di un breve flirt o se ci sarà una vera e propria frequentazione. Inoltre, attualmente, non è chiaro se Giordano verrà a conoscenza del fatto che fra il suo ex marito e Martinelli ci sia stato un avvicinamento e come prenderà la cosa Marina. Infatti, anche in passato, l'ex moglie di Roberto Ferri aveva nutrito gelosia nei confronti di Lara e non vedeva di buon occhio la sua vicinanza con il suo ex.

Un posto al sole, episodi al 14/1: Patrizio ancora in crisi per Clara

Dopo essere stato lasciato pochi giorni prima di Natale, Patrizio non riuscirà a superare la fine della sua storia d'amore con Clara. Infatti, anche nella seconda settimana di gennaio, il giovane Giordano soffrirà per la sua ex fidanzata. Nel frattempo, l'ex compagna di Alberto Palladini tenterà di cavarsela da sola e proverà a essere una mamma single, nonostante le difficoltà. A tal proposito, Curcio si troverà alle prese con problemi burocratici ed economici. Clara, inoltre, sembrerebbe intenzionata a non ritornare sui suoi passi né con Patrizio né con il papà di suo figlio. Anche Speranza non passerà un periodo sereno a livello sentimentale.

La nipote di Mariella, infatti, continuerà ad essere confusa per il comportamento di Vittorio Del Bue. Al momento, non è chiaro se Samuel riuscirà ad avvicinarsi nuovamente ad Altieri. Non resta pertanto che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della soap opera partenopea.