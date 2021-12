Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al GFVip sono sempre più vicini. Nella giornata di mercoledì 29 dicembre, però, l'ex tentatore ha confidato a Manila Nazzaro di avere dei dubbi sulla 19enne. Nel dettaglio, il gieffino ha spiegato di essere molto preso dalla coinquilina ma vuole capire se si tratta solamente di un'attrazione fisica.

La situazione

Il nuovo concorrente del Reality Show, nel video di presentazione, aveva dichiarato di essere incuriosito da Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Dopo avere flirtato con l'influencer italo-americana, il 30enne ha concentrato le sue energie su Sophie.

In occasione della 30esima puntata del GFVip, Sonia Bruganelli, opinionista del programma con Adriana Volpe, ha detto la sua sul comportamento di Basciano: "Se Soleil ti avesse detto di sì ora stavi con lei...".

La replica di Alessandro non si è fatta attendere: "Con Soleil sono diventato amico. A me piace Sophie, è lei che voglio conoscere...".

I dubbi del gieffino

Sebbene in puntata Basciano si sia dichiarato per Sophie Codegoni, nel pomeriggio di mercoledì il gieffino ha fatto una confidenza a Manila Nazzaro. Scendendo nel dettaglio, il gieffino ha palesato alcuni dubbi sulla 19enne milanese: "Lei mi piace, ma voglio capire com'è caratterialmente se siamo compatibili oppure no". Il 30enne ha ammesso che loro c'è grande feeling ma tante cose potrebbe capirle anche lontano dai riflettori.

Ora che si trova nella casa di Cinecittà vuole cominciare a rispondere alle sue perplessità: "Mi servono i fatti...".

L'ex tentatore ha precisato che Codegoni è una bellissima ragazza ma vuole capire se la sua attrazione sia solamente una fisica oppure se c'è dell'altro.

Alessandro e Sophie: non tutti credono alla love story

Intanto, il feeling tra Basciano e Sophie continua a essere al centro del clamore mediatico.

Intervenuto a Casa Chi, l'ex gieffino Biagio D'Anelli ha sparato a zero sui due ex coinquilini: "Per me è come i soldi del Monopoli, falsi". Il diretto interessato ha spiegato di non riuscire a credere all'ex tronista di Uomini e donne, poiché la ritiene una persona incoerente. Il motivo? Biagio ha sostenuto che Sophie gli ha confidato che, prima di dormire al fianco di un uomo, ci impiega molto tempo.

All'interno del GFVip, però, la 19enne si sarebbe smentita da sola: dopo la rottura con Gianmaria Antinolfi, Codegoni è finita subito sotto le coperte con Basciano.

Tale atteggiamento ha portato Biagio D'Anelli a non credere in questa love story. Nel frattempo, anche Francesca Cipriani ha dichiarato di non credere ai due "vipponi".