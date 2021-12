Come ogni anno, Un posto al sole non andrà in onda il 31 dicembre per lasciare lo spazio al consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo caso la puntata non verrà recuperata nemmeno il 1° gennaio dal momento che capiterà di sabato, quindi l'appuntamento per la puntata speciale di Capodanno è fissato per lunedì 3 gennaio. In questa occasione, a tenere banco durante tutto l'episodio, sarà Bice Cerruti. L'incontenibile donna organizzerà infatti, in occasione del veglione di fine anno, un gioco molto particolare che vedrà coinvolta la coppia formata da Guido e Mariella.

Non è tutto però, perché, in questa iniziativa si troverà invischiata anche Silvia e, a quanto pare, durante la serata verranno fuori delle verità molto scomode.

Un posto al sole, anticipazioni: Mariella vuole un Capodanno indimenticabile

Mariella (Antonella Prisco), dopo avere accettato la proposta di Guido (Germano Bellavia) di trascorrere il Natale, "serenamente", in casa, inizierà a pensare a cosa fare a Capodanno. Questa volta a nulla varranno le resistenze di suo marito e la donna apparirà molto determinata ad organizzare un indimenticabile veglione per salutare il 2021. Le anticipazioni rivelano che la vigilessa Altieri userà ogni mezzo a sua disposizione pur di far crollare l'uomo solitamente pigro e pantofolaio.

Ma ci riuscirà?

Un posto al sole, trame di Capodanno: Bice organizza un gioco particolare

Mariella, alla fine, riuscirà a convincere suo marito. In particolare risulterà determinante l'irruenza di Bice Cerruti (Lara Sansone), che giungerà in soccorso della sua amica. Guido quindi accetterà, suo malgrado, di festeggiare il 31 dicembre, inconsapevole però di quello che lo aspetta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sorella di Salvatore avrà infatti intenzione di organizzare un gioco molto "particolare" che movimenterà la serata. Va aggiunto che ai festeggiamenti si unirà anche Silvia (Luisa Amatucci), appena rientrata da Indica. Ma in cosa consiste questo gioco pensato da Bice?

Un posto al sole, puntata del 3 gennaio: un Capodanno esplosivo per Silvia, Guido e Mariella

Le anticipazioni purtroppo non forniscono molti dettagli sul tipo di gioco che ha organizzato Bice, ma forniscono però alcuni indizi molto interessanti. Durante la serata, infatti, verranno fuori alcune scottanti rivelazione e verranno svelati alcuni segreti e bugie. Si può quindi ipotizzare che la sorella di Sasà abbia pensato a una sorta di gioco della verità. Attenzione però perché l'aria di festa potrebbe essere turbata proprio da una di queste confessioni che, a quanto pare, avrà strascichi pesanti anche nelle puntate future.