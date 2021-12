Alcuni attori di Un posto al sole hanno voluto fare gli auguri di Natale ai loro telespettatori, ma ne hanno approfittato anche per fare il punto della situazione attuale legata al Covid. Tra questi, l'attore Patrizio Rispo si è lanciato in un accorato appello alle persone che non si sono ancora vaccinate, per spingerle a fare questo importante passo. L'attore è stato protagonista della puntata del 24 dicembre, in una storyline dal sapore un po' fantasy che ha visto addirittura la presenza di Babbo Natale. Ma cosa hanno detto di preciso lui e gli altri attori, di Upas, raggiunti in questi giorni?

Patrizio Rispo invita le persone a vaccinarsi

Patrizio Rispo, che presta il volto al portiere di Palazzo Palladini Raffaele Giordano, ha da poco ammesso che, presto, sarà protagonista di una storyline dai toni molto differenti da quelli a cui l'attore ha abituato il pubblico. In seguito l'artista, dopo aver fatto gli auguri di Natale ai suoi fan, ha voluto parlare di vaccini, tema che, a quanto pare, ha molto a cuore. Queste le sue parole, rilasciate in un'intervista al settimanale Nuovo Tv: "Mi auguro che le persone capiscano finalmente quanto sia importante vaccinarsi. E' l'unico modo per combattere questo virus che ci tormenta, ormai, da due anni”.

Un posto al sole, Nina Soldano: ‘L'unica cosa che vorrei liberarmi dalla pandemia’

Anche Nina Soldano, che nella soap presta il volto all'imprenditrice Marina Giordano, ha parlato della delicata situazione attuale. L'attrice non ha fatto nessun appello alle persone, a differenza del suo collega, però ha espresso il suo più grande desiderio.

Queste le sue parole: “L'unica cosa che vorrei davvero, per me e per tutti, è poter togliere una volta per tutte questa benedetta mascherina perché liberi dalla pandemia”.

Sulla stessa linea d'onda anche l'attore Luca Turco (Niko Poggi in Un posto al sole) che si è augurato che questo possa essere l'ultimo Natale con le mascherine.

Miriam Candurro, che veste i panni di Serena Cirillo ha, invece, augurato a tutti di poter tornare a guardare, presto, il futuro con rinnovata speranza.

Un posto al sole, l'augurio degli attori di Giulia e Renato Poggi

Marina Tagliaferri, nota agli spettatori di Un posto al sole per il ruolo di Giulia Poggi, ha fatto un augurio tanto semplice quanto incisivo, queste le sue parole: "L'augurio è uno, la salute e il superamento di questo brutto momento".

Marzio Honorato (Renato Poggi in Un posto al sole), come il suo collega Patrizio Rispo ha approfittato degli auguri per rivolgere anche lui un appello alle persone, questo è quello che ha detto: "Mi auguro che durante le feste si evitino inutili assembramenti, per il bene di tutti”.