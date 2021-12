Le nuove puntate di Un Posto al sole ritorneranno il 3 gennaio e secondo le anticipazioni settimanali fino al 7 del mese, il Capodanno a Palazzo Palladini porterà dei nuovi problemi per gli amati protagonisti della soap partenopea. Guido proverà a farsi perdonare da Mariella, mentre Vittorio si scoprirà geloso di Speranza dopo aver portato avanti il suo piano per allontanarla da lui. Rossella, invece, si sentirà molto confusa e si domanderà se sia il caso di dare una seconda possibilità a Riccardo. Ci sarà spazio anche per Marina che dovrà affrontare l'ennesimo scandalo che colpirà il pastificio di suo marito e la donna punterà il dito contro Lara, mentre ci sarà la nascita di un nuovo giovane amore.

Guido farà di tutto per farsi perdonare da Mariella

A Un Posto al sole le sorprese non finiscono mai e dopo aver trascorso il Capodanno i personaggi di Palazzo Palladini torneranno a vivere la loro quotidianità. Guido proverà a farsi perdonare da Mariella per il suo comportamento, mentre per Vittorio ci sarà un altro momento di confusione. Il giovane Del Bue, infatti, ha passato le ultime settimane a convincere Speranza a dare una possibilità a Samuel. Vittorio ha assunto un atteggiamento stucchevole per far allontanare la ragazza, con la speranza che si innamorasse del cantante e a quanto pare il piano funzionerà. Speranza apparirà più vicina a Samuel, ma questo scatenerà dei sentimenti inaspettati in Vittorio.

Rossella indecisa su come comportarsi con Crovi: anticipazioni Un Posto al sole

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, Vittorio si scoprirà molto geloso della nipote di Mariella e vorrà rimediare in qualche modo tutto quello che lui stesso ha provocato. Ci riuscirà? Nel frattempo, Rossella continuerà a ripensare a quella che è accaduto tra lei e Riccardo a Bolzano e si farà molte domande.

La ragazza sarà indecisa se dare o meno un'altra possibilità alla storia con il dottore che non è partita affatto con il piede giusto.

Marina punterà il dito contro Lara: anticipazioni settimana 3-7 gennaio

I guai sembreranno proprio non voler finire per Marina e Fabrizio, perché proprio quando avevano ritrovato un periodo di serenità, il pastificio sarà al centro di un altro scandalo.

L'ennesima crisi dell'azienda di suo marito, farà riflettere Marina che inizierà a sospettare che dietro i problemi del pastificio Rosato ci possa essere Lara. Per il momento, però, si tratta solo di una sensazione della signora Giordano e non è detto che l'amante di Roberto sia effettivamente responsabile di tutto. Inoltre, non mancheranno i momenti divertenti di Raffaele e Renato che senza l'aiuto di Camillo rischierà di fare una figuraccia con suo cognato. Infine, ci sarà la nascita di un nuovo giovane amore a Un posto al sole.