Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 dicembre 2021 svelano che Patrizio sarà completamente destabilizzato da quanto scoperto su Clara. La sua storia d'amore è andata in pezzi e, come se non bastasse, Alberto è deciso a riprendersi il posto che gli spetta. Gli spoiler di Upas raccontano poi che Rossella inizierà ad avere molto sospetti su Riccardo, una volta che raggiungerà con lui Bolzano. Qui, troverà una donna che sembra conoscere molto bene il suo fidanzato.

Patrizio fa una scoperta spiazzante su Clara: anticipazioni Un Posto al sole 20-24 dicembre

Prima della pausa natalizia, ci saranno un bel po' di colpo di scena alla Terrazza. Rossella decide di partire per Bolzano in compagnia di Riccardo, sperando di lasciarsi alle spalle il periodo difficile che l'ha vista affrontare la separazione dei suoi genitori.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Michele lascerà presto Napoli per trasferirsi a Milano. Silvia è consapevole di passare il Natale da sola e la malinconia la pervade.

Clara ha lasciato Patrizio dopo il confronto con Ornella che l'ha spinta a riflettere. Patrizio è certo che la colpa sia di Alberto, ma si sbaglia di grosso: una scoperta spiazzante su Clara lo lascia senza parole.

Viola, Eugenio e Otello tornano in Un Posto al sole

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, rivedremo dopo tanto tempo Viola, Eugenio e Otello. Silvia sarà sollevata nel sapere che non sarà sola a Natale, anche se la malinconia non le lascerà pace. Diego, dopo aver riabbracciato Viola, noterà lo strano comportamento di Raffele e i due proveranno a capire che cosa gli stia succedendo.

Guai in arrivo per Nunzio, che ora lavora ai cantieri. Ferri non manca di trattarlo male, scaricando su di lui il suo nervosismo.

Attenzione a Rossella che, in vacanza con Riccardo, nota la prepotente presenza di una donna legata con tutta probabilità a Crovi. Che cosa le sta nascondendo il suo fidanzato?

Upas spoiler 20-24 dicembre 2021: Rossella non si fida di Riccardo

Patrizio è a pezzi dopo la fine della sua storia con Clara e preferisce passare il cenone di Natale da solo al bar Vulcano. Nel frattempo, Alberto accorcia le distanze con la ex, approfittando della situazione.

A Bolzano, invece, l’atmosfera tra Rossella e Riccardo si fa sempre più pesante. La misteriosa donna che sta catturando l'attenzione di Crovi insospettisce Ross, carta che il fidanzato le abbia nascosto qualcosa di molto importante sul suo passato. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si verrà a sapere chi è questo personaggio femminile legato a Riccardo. Silvia, nel frattempo, si consola con la vicinanza del buon Otello.

Speranza sta per partire per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia e Vittorio ne approfitta per portare avanti il suo assurdo piano, con grande preoccupazione di Guido e Mariella.