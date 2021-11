Sembrava essere tornato il sereno tra Silvia e Michele in Un posto al sole, ma così non è. Le anticipazioni svelano infatti che nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena che cambierà completamente le carte in tavola e stavolta per sempre. Ebbene sì, Giancarlo tornerà prepotentemente nella vita della dubbiosa Graziani, che non ce la farà a raccontare la verità a Michele. Saviani, tuttavia, non ci metterà molto a scoprire le bugie di sua moglie.

Un Posto al sole, anticipazioni puntate di novembre

Nelle prossime puntate di Upas che andranno in onda su Rai 3 nel mese di novembre, Michele dovrà affrontare l'ennesima battuta d'arresto nella relazione con Silvia e stavolta non sarà così semplice risolvere le cose.

Dopo un lungo periodo di silenzi e di distanze incolmabili con Michele, Silvia aveva conosciuto Giancarlo, con il quale ha riscoperto un lato di sé che credeva ormai morto. Quello allegro, spensierato e anche un po' folle che l'ha sempre caratterizzata, sin da quando si innamorò di Saviani.

Così, dopo qualche resistenza, Silvia aveva deciso di provare a lasciarsi andare, a concedersi quella leggerezza che tanto le mancava negli ultimi tempi con il marito. Il prezzo però è stato molto alto: la stima di Rossella e le bugie continue a Michele, che tentava in ogni modo di recuperare il rapporto con lei.

Nelle scorse puntate di Un Posto al sole, Rossella ha scoperto il tradimento della madre, uno dei suoi punti di riferimento più saldi.

Silvia, ormai con le spalle al muro, non ha potuto fare altro che confessare, interrompendo tale relazione e tornando nel caldo rifugio focolare, con tanto di perdono del marito. Lieto fine per i Saviani? A quanto pare no.

Silvia e Giancarlo tornano insieme? Upas spoiler

Le ultime anticipazioni di Un Posto al sole svelano che Giancarlo tornerà improvvisamente nella vita di Silvia, che di certo non rimarrà indifferente.

La tormentata Graziani ha scelto la famiglia, ma in lei è ancora vivo il sentimento per Giancarlo, al quale ha rinunciato forse per i troppi sensi di colpa nei confronti di Rossella e Michele.

Silvia nasconderà tutto al marito che, ora meno passivo e più attento alle dinamiche familiari, non ci metterà molto a scoprire le sue bugie.

Così arriverà il momento dell'ennesimo confronto, che porterà Silvia e Michele ad affrontare la cruda realtà. Il loro matrimonio è giunto definitivamente al capolinea? Stando agli spoiler di Upas, le premesse non sono affatto buone.

Saviani ha perdonato la moglie già una volta, ammettendo anche di aver sbagliato a mantenere per così tanto tempo un atteggiamento passivo. Per Michele, così orgoglioso, non è stato per niente facile ed è molto probabile che, dopo quanto scoperto, possa prendere una decisione dolorosa ma inevitabile.