Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap pronta a stupire il pubblico italiano con le sue trame ricche di intrighi e sorprese. La Serie TV va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Le Anticipazioni Tv relative all'episodio del 14 dicembre vedono Stefania in procinto di spiegare a Ezio il senso di amarezza di Gemma dopo che la giovane Zanatta ha visto il nuovo presepe in casa Colombo. La figlia di Veronica, infatti, è rimasta molto distaccata di fronte al nuovo acquisto di Ezio poiché la ragazza ha ricordato il periodo in cui era bimba ed era felice di passare il periodo natalizio insieme all'ormai defunto padre.

Stefania riesce a farsi dire le ragioni dalla sorellastra e, consapevole della situazione, decide di parlare con Ezio per provare a tirarle su il morale. Nel frattempo, Umberto scopre le intenzioni di Flora di passare le vacanze in America e si chiede se questa sua decisione sia solo una coincidenza.

Anticipazioni puntata 14 dicembre Il Paradiso delle Signore: Stefania spiega a Ezio il dolore di Gemma

Nello specifico, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di martedì 14 dicembre vedono Gemma colpita in modo negativo dalla visione del nuovo presepe in casa Colombo: la giovane Zanatta non può fare a meno di ricordare il periodo in cui da piccola festeggiava il Natale con il padre, che ora non c'è più.

Stefania si accorge subito dell'umore della sorellastra e cerca di farla aprire. La giovane Colombo si è avvicinata molto a Gemma nell'ultimo periodo passato insieme, fino ad acquisire un senso di protezione nei suoi confronti: Stefania vuole che la sorellastra sia felice e non può fare a meno di aiutarla in questo suo momento buio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non appena Gemma le rivela cosa la sta turbando, immediatamente Stefania va da Ezio per spiegargli la situazione. Padre e figlia si rendono subito conto che il periodo di Natale non è affatto felice per Gemma e dunque decidono di provare a tirarle su il morale.

Nel frattempo, Ludovica suggerisce a Flora di non inimicarsi i Guarnieri: Umberto e Adelaide sono persone influenti e proseguire con le indagini potrebbe mettere a serio rischio la vita e la carriera della Gentile.

Flora, dal canto suo, sembra voler continuare a lottare e non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro, ragion per cui decide di passare le vacanze natalizie proprio negli Stati Uniti. La notizia non sfugge all'attenzione di Umberto che non può fare a meno di chiedersi se la decisione della Gentile sia una coincidenza oppure il segno che sta realmente indagando sul caso di Achille Ravasi, come sospetta sua cognata Adelaide.

Il Paradiso delle Signore: Agnese pronta a raccontare la verità a Salvatore

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Agnese: la signora Amato si è appena confidata con Vittorio, rivelando al direttore la doppia vita di Giuseppe. Conti, non appena ha appreso la verità, suggerisce caldamente alla sarta del Paradiso di aprirsi anche con Salvatore, poiché potrebbe far cambiare idea al ragazzo e farlo tornare a casa. Vittorio, per spingere e aiutare Agnese a confrontarsi con il figlio, decide di darle l'opportunità di stare a tu per tu con Salvatore invitando Tina a una cena romantica.