È sempre più complicata la situazione a casa Saviani nella soap opera di Rai 3 Un Posto al sole. Le anticipazioni della puntata di venerdì 10 dicembre svelano che una proposta arrivata a Michele potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola. Intanto, Chiara è decisa a rivelare come sono andate davvero le cose nella notte in cui ha avuto l'incidente. Clara, invece, deluderà Patrizio.

Un Posto al sole, anticipazioni puntata di venerdì 10 dicembre 2021

Atmosfera pesante a casa Saviani. Michele è deciso a cambiare casa, non avrebbe senso restare nell'appartamento dove ha vissuto con Silvia, troppi i ricordi che lo tormenterebbero.

Rossella è d'accordo con lui e si è già prodigata per cercare una sistemazione che possa andare bene per lei e per suo padre. Il fatto che abbia rinunciato a trasferirsi a Milano per proseguire la sua specializzazione nel reparto di Ornella sta facilitando le cose, almeno da questo punto di vista.

Silvia sta male, è pentita per gli errori commessi ma non sembra essere in grado di reagire con il giusto piglio. Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, Rossella continuerà ad evitarla e stare lontana da lei. Una distanza emotiva che farà soffrire terribilmente Silvia, in preda alla confusione totale. Ma non è l'unica ad avere dubbi sulla sua situazione sentimentale.

Clara prende tempo con Patrizio

Patrizio è profondamente innamorato di Clara e vorrebbe passare più tempo con lei. A fronte dell'importante proposta che le ha fatto, Clara prende tempo. L'indecisione della giovane metterà in allarme Ornella che, nelle prossime puntate di Upas, avrà un acceso confronto con lei.

Un confronto che non sarà privo di conseguenze: stando infatti alle nuove anticipazioni di Un Posto al sole, Clara prenderà una sofferta decisione sul suo futuro con Patrizio.

Chiara pronta a rivelare la verità, spoiler Upas

Nunzio ha deciso di rimanere a Napoli per stare accanto a Chiara. La giovane Petrone può contare sul suo aiuto, ma è comunque in ansia per il segreto che custodisce sulla dinamica dell'incidente che ha causato la morte di suo padre. Era lei ai guidare. Pressata dal senso di colpa, Chiara penserà di liberarsi la coscienza raccontando a chi di dovere come sono andate realmente le cose.

Nel frattempo, Michele riceve un'allettante proposta lavorativa. Peccato che, qualora accettasse, dovrebbe trasferirsi a Milano. Che cosa deciderà di fare Saviani? Ad aiutarlo nella difficile scelta sarà Rossella, che sta cercando in tutti i modi di stare vicino al padre per dargli il conforto necessario dopo la separazione con Silvia, ritenuta da Ross l'unica responsabile della distruzione della sua famiglia.