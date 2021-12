Clara lascia Patrizio in Un Posto al sole? Il dubbio sta cominciando a essere presente in tanti fan della longeva e amatissima soap opera in onda su Rai 3. Dopo il battesimo del piccolo Federico, l'atteggiamento di Alberto sembra aver confuso Clara, da sempre abituata alle sue prepotenze e ai suoi modi aggressivi. Inoltre, Palladini ha trovato lavoro nello studio di Niko e anche in questa circostanza sembra essere davvero cambiato. Ci si chiede tuttavia se questa sia solo una strategia che nasconde doppi fini o un reale ravvedimento. Attenzione alle puntate di Upas in onda dal 13 al 17 dicembre, perché Clara prenderà una decisione molto sofferta dopo aver parlato con Ornella e, molto probabilmente, al pensiero ancora presente per Alberto.

Un Posto al sole anticipazioni: Clara si scontra con Ornella

Nei nuovi episodi di Un Posto al sole in onda dal 13 al 17 dicembre, Clara sarà in crisi. Patrizio le ha proposto di passare il Natale con lui e Federico, ricevendo però una risposta poco chiara. Come rivelano le anticipazioni, Patrizio vorrà fare le cose sul serio e così chiederà alla sua fidanzata di andare a convivere. Una scelta che non piacerà affatto a Raffaele, preoccupato dal fatto che il figlio abbia fatto il passo più lungo della gamba.

In effetti così potrebbe essere, visto che Clara cercherà di prendere tempo per l'ennesima volta. L'atteggiamento insicuro e poco chiaro della giovane farà indispettire Ornella, che si scontrerà con lei.

L'acceso confronto darà modo a Clara di riflettere sui suoi reali sentimenti per Patrizio.

Clara e Patrizio si lasciano? Spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate in onda dal 13 al 17 dicembre, sappiamo che Patrizio sarà infastidito dalle continue intromissioni di Alberto. Del resto, Palladini non ha mai accettato che Clara lo lasciasse per 'un ragazzino', digerendo a fatica questo boccone amaro.

Il suo atteggiamento dolce e responsabile potrebbe rivelarsi dunque una strategia per far capitolare di nuovo Clara, tanto coraggiosa quanto fragile.

Clara fa una scelta sofferta nei nuovi episodi di Un Posto al sole

Gli spoiler di Upas parlano di una 'scelta difficile e sofferta di Clara'. Non si esclude che la giovane possa decidere, sebbene a malincuore, di lasciare Patrizio.

Lo fa supporre la sua continua incertezza, anche davanti alla proposta di una serena convivenza. Inoltre, è innegabile che Clara tema ancora Alberto, capace di tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, anche di toglierle l'adorato Federico.

Attenzione anche a Rossella e Crovi: pare che il bel dottorino abbia qualcosa da nascondere e un numero sempre più importante di telespettatori crede che Riccardo sia sposato e stia ingannando l'ingenua Ross. Insomma, tanti gli sviluppi amorosi per le prossime puntate di Un posto al sole che, come sempre, non delude mai le aspettative del suo affezionato pubblico.