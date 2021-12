Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata del 9 dicembre rivelano che Agnese, dopo aver rischiato di causare un incendio nell'atelier, viene richiamata dal direttore Vittorio Conti, il quale la invita a prendersi un periodo di pausa dal lavoro. La signora Amato sta affrontando un periodo colmo di preoccupazioni e, dal momento che la sua distrazione poteva arrecare gravi danni al Paradiso, secondo Vittorio è bene che la donna si conceda un po' di riposo.

Nel frattempo l'agitazione in casa Amato si fa sempre più pesante: l'operazione alle corde vocali di Tina si avvicina, mentre Salvatore, nonostante il dialogo avuto con Ferraris, continua a essere duro nei confronti della madre.

Nello specifico, le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore sulla puntata del 9 dicembre vedono al centro Agnese, la quale è piuttosto turbata: la donna, presa dalle difficoltà che aleggiano sulla sua famiglia, ha dimenticato il ferro da stiro acceso durante una giornata di lavoro. Fortunatamente, si è evitato il peggio e l'errore di distrazione commesso dalla signora Amato non ha causato un grave incendio che poteva mettere a repentaglio il business del magazzino.

Per Conti, tuttavia, la situazione è molto tesa e il direttore preferisce richiamare Agnese in privato per capire cosa le stia succedendo. Consapevole delle preoccupazioni della donna, Vittorio le suggerisce di assentarsi dal lavoro e concedersi un periodo di riposo, in modo che Agnese possa recuperare le energie e ritornare il prima possibile all'atelier.

Nel frattempo, Tina è preoccupata per l'imminente operazione alle corde vocali. Il giorno dell'intervento si sta avvicinando, ma la ragazza è angosciata per le tensioni di famiglia, vorrebbe fare qualcosa per riavvicinare il fratello Salvo alla madre e ripristinare l'unità in famiglia.

Flora viene messa in difficoltà dalla contessa

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Flora: la ragazza ha appena ricevuto un'importantissima promozione al magazzino; dopo l'incredibile successo nazionale della nuova collezione, la giovane Gentile Ravasi è diventata stilista a tempo indeterminato del Paradiso. Un passo avanti che tuttavia Flora accoglie con scarso entusiasmo, giacché la ragazza ha in mente pensieri ben più urgenti: scoprire cosa è accaduto al padre Achille. Le indagini sulla famiglia Guarnieri la portano sempre più vicina alla verità e Adelaide, consapevole che la Gentile le stia mettendo i bastoni tra le ruote, decide di trarla in trappola.

Flora, dal canto suo, non può rinunciare alla promessa che si è fatta e cercherà di superare qualsiasi ostacolo, purché riesca a scavare nel passato di Umberto e Adelaide e ottenere ancora più indizi.

Nel frattempo, il periodo di Natale si avvicina e per Dora il tradizionale evento dei biglietti dei desideri rappresenta una possibilità per riavvicinarsi a Nino. La ragazza è curiosa di sapere cosa scriverà il seminarista sul suo foglietto ed è probabile che, spinta dalla curiosità, scoprirà pure cosa nasconde il suo cuore.