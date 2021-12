Grazie alle puntate americane di Beautiful scopriamo che Thomas non é pazzo, come si credeva. La sua vita verrà messa in pericolo da un'operazione delicata per rimuovere un edema al cervello. L'impensabile e terribile patologia verrà riconosciuta in clinica. Il figlio di Ridge, durante un litigio con Hope, scambierà più volte la donna con un manichino che la raffigurava.

Beautiful spoiler americani: Thomas soffre di allucinazioni

La vita di Thomas potrebbe finire, dopo la grande sofferenza che tutti credevano pazzia. Verrà a galla la verità e sarà tutt'altro che bella.

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane rivelano che il fratello di Steffy da molto tempo sta convivendo con un edema cerebrale.

Hope scoppierà in un pianto irrefrenabile quando saprà della gravissima patologia. Sarà proprio in un acceso diverbio con Logan junior che Thomas in un primo momento scambierà la donna con un manichino che era identico a lei. Il fantoccio sembrerà animarsi, in seguito subentreranno molte allucinazioni.

Thomas verrà ricoverato in ospedale

Thomas avrà poi un collasso e Hope, che assisterà alla scena, lo porterà urgentemente in ospedale. In clinica, dopo i dovuti accertamenti, verrà a galla che Forrester non soffre di alcuna pazzia ma di un edema cerebrale che gli procura le allucinazioni.

Gli specialisti decideranno di intervenire urgentemente per rimuovere l'edema e Hope si sentirà colpevole di non avere creduto all'uomo che l'amava. Purtroppo, come tutti, Logan credeva che Thomas fosse pazzo. Ella deciderà di occuparsi di lui e stare sempre al suo capezzale.

Thomas subirà un delicato intervento al cervello

Thomas verrà operato urgentemente e Logan soffrirà, sentendosi in colpa, per non avere creduto al suo male.

Finn la rassicurerà spiegandole che Forrester é svenuto perché la sua patologia é peggiorata. Il medico dirà che si tratta di un intervento difficile, Hope ripenserà ai bei momenti trascorsi insieme a lui.

Hope capirà che Thomas aveva un comportamento condizionato dalla malattia. La giovane penserà al passato e perdonerà l'uomo per gli errori fatti.

Inoltre continuerà a pregare e a stargli vicino, sperando che non muoia. Logan penserà anche di rivedere la loro relazione, Thomas l'ha amata sembrando addirittura pazzo.

L'intervento farà correre a Thomas un grande rischio, egli potrebbe morire. Se uscirà dalla sala operatoria, inoltre, potrebbe avere delle conseguenze. Tutti saranno in pena e pregheranno perché il giovane salvi la vita. Presto scopriremo il vero carattere di Forrester, se continuerà a vivere.