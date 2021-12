Piacevoli sorprese avverranno in occasione delle puntate di Un posto al sole in programma dal 27 al 30 dicembre in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera partenopea raccontano che tornerà la passione tra Ross Saviani e Patrizio Giordano. Roberto Ferri, invece, continuerà a rifiutare Lara.

Anticipazioni Un posto al sole puntate da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre in prima visione sui teleschermi italiani annunciano tanti colpi di scena per i fan.

In dettaglio, un imprevisto rischierà di sconvolgerà la serenità familiare di Franco, Angela e la loro figlia Bianca. Intanto, il pubblico scoprirà cos'è accaduto a Rossella e Riccardo in vacanza per le festività natalizie a Bolzano in Trentino Alto Adige.

Jimmy, invece, apparirà impaziente di rivedere Cristina, la figlia di Roberto, per la quale nutre una profonda attrazione. A tal proposito, Raffaele e Niko rimarranno assai inteneriti dal comportamento del bambino.

Infine Patrizio e Rossella saranno talmente provati dalle questioni familiari e di cuore da iniziare a bere in modo esagerato.

Patrizio e Ross vivono un momento di passione

Stando agli spoiler di Upas in programma nel corso dell'ultima settimana di dicembre su Rai 3 si evince che Patrizio e Rossella, complice un bicchiere di vino di troppo, vivranno un momento di passione.

Nel frattempo, Franco e sua moglie Angela avranno opinioni diverse sul mondo lavorativo delle donne. Mariella, invece, avrà intenzione di organizzare una festa per festeggiare il Capodanno. Tuttavia, la donna troverà la resistenza di Guido.

Ross e Patrizio, intanto, inizieranno a riflettere sui propri fallimenti con Riccardo e Clara.

Per questa ragione, i due inizieranno a provare nostalgia della loro storia d'amore.

Lara non riesce a conquistare Roberto

Lara non riuscirà a spodestare Marina dal cuore di Roberto nonostante cerchi di entrare nelle sue grazie.

Nel contempo, Franco grazie alla complicità di Renato ripenserà all'esigenza lavorativa di Angela mentre i rapporti tra Marina e il suo compagno Fabrizio appariranno molto distesi dopo le divergenze che li avevano visti protagonisti nel corso delle ultime settimane.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: una notizia inaspettata rischierà di mandare a monte il lavoro fatto al pastificio Rosato.

Patrizio, invece, apparirà ancora turbato per la fine della storia con Clara mentre Alberto chiederà un favore a Niko che riguarderà l'ex fidanzata e suo figlio Federico. Infine Irene incontrerà Camillo, tanto che suo padre Filippo cercherà di aiutarla a vincere la sua timidezza.