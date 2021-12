La nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in programma questo lunedì 13 dicembre sarà a dir poco fondamentale per i concorrenti che stanno portando avanti questa esperienza. Le anticipazioni rivelano che, dopo aver appreso la notizia ufficiale del prolungamento di questa sesta edizione fino al prossimo 14 marzo 2022, per gli inquilini della casa di Cinecittà arriverà il momento di decidere se proseguire questa avventura oppure se dire addio alla casa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 13 dicembre: la scelta finale dei concorrenti

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha scelto di essere chiaro con i concorrenti i quali hanno scoperto la data ufficiale della data di questa edizione.

Il reality show di Canale 5 chiuderà i battenti soltanto lunedì 14 marzo 2022, quando in prime time andrà in onda l'ultima puntata che servirà a proclamare il vincitore assoluto di questa sesta edizione.

Fondamentale sarà la puntata in programma lunedì 13 dicembre, dato che sarà quella in cui i vipponi che sono reclusi nella casa di Cinecittà, dovranno comunicare la loro scelta finale.

Chi rischia l'uscita dalla casa del GF Vip il prossimo 13 dicembre

Come ha anticipato Alfonso Signorini, i concorrenti avrebbero avuto tutto il weekend per decidere sul da farsi. Le anticipazioni sul GF Vip rivelano che nel corso della puntata serale di lunedì, si scoprirà la scelta finale.

Ma chi sono i vipponi che rischiano di uscire dalla casa e quindi di ritirarsi definitivamente dal programma?

Tra quelli che sembrano essere ormai certi del ritiro vi è Aldo Montano, il quale in più occasioni ha ammesso di essere soddisfatto del percorso televisivo che ha fatto nella casa del GF Vip ma sente il bisogno di ritornare a concentrarsi di nuovo sulla sua carriera sportiva.

Anche Katia Ricciarelli ha ribadito in diverse occasioni che non accetterà il prolungamento di questa sesta edizione del reality show, dato che avrebbe già preso degli impegni lavorativi in vista del periodo natalizio, motivo per il quale non potrebbe dire "sì" ad Alfonso Signorini.

Soleil e Manuel potrebbero uscire dal GF Vip: anticipazioni 13 dicembre

Occhi puntati anche su Soleil Sorge, la quale in queste ultime ore non ha nascosto i suoi dubbi in merito all'idea del prolungamento ed ha ammesso di non sapere se è pronta ad andare avanti e quindi a proseguire questa avventura sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

Tra i concorrenti a rischio uscita dal Grande Fratello Vip 6 entro la puntata di lunedì 13 dicembre, vi è anche il giovane Manuel Bortuzzo, che potrebbe abbandonare il gioco dopo tre mesi per poter riprendere in mano gli impegni sportivi in vista delle prossime paralimpiadi.