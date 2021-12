Can Yaman si sentirebbe sotto pressione, tanto da essere stato costretto a scappare via dalla sua dimora romana che si trova nei pressi del Colosseo: questo è ciò che ha affermato sul suo profilo Instagram Alessandro Rosica. L'esperto di Gossip ha affermato con certezza che l'attore turco da giorni sarebbe irreperibile e il motivo della sua sparizione sarebbe legato alla presenza costante delle sue fan che, troppo spesso, lo attendono sotto casa per chiedere un selfie o un autografo. Una presenza divenuta troppo ingombrante nell'ultimo periodo tanto che anche la sua manager, qualche tempo fa, era stata costretta a intervenire per invitare le follower a rispettare la privacy delle fan.

L'attore turco 'seguito' dalle fan

Can non riuscirebbe a gestire più in maniera serena l'insistenza delle sue fan più agguerrite. Rosica, che per primo ha lanciato la notizia della crisi nera che sta attraversando la coppia composta da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, molto spesso si occupa della star di DayDreamer e stavolta ha affermato che fonti certe lo avrebbero informato dell'intenzione di Yaman di lasciare la sua dimora romana per cercarne un'altra. Il sex-symbol attualmente risiede vicino al Colosseo, ma il fatto di essere in una zona così centrale, lo avrebbe reso più facilmente "rintracciabile" dalle sue fan che non si stancano mai di attenderlo sotto casa. Addirittura qualcuna, più sfacciata, avrebbe anche suonato il suo citofono nel cuore della notte, secondo quanto riferito poco tempo fa dalla sua manager.

Per ricercare un po' di privacy, Can da diversi giorni sarebbe "irreperibile", sempre secondo Rosica che di certo continuerà a seguire le vicende dell'attore. D'altra parte, il giornalista ha sempre dato informazioni succulente sulla vita sentimentale di Yaman. La popolarità crescente dell'attore nato a Istanbul, che ormai da tempo per lavoro risiede in Italia, lo ha sottoposto a un'attenzione mediatica che a tratti si è rivelata davvero insistente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La vita di Can è sotto una lente di ingrandimento: le sue fan seguono ogni suo passo con estrema attenzione e allo stesso mood di giornali di cronaca rosa lo tengono sempre d'occhio.

Can alla ricerca di privacy

Sarà per questo che Can ha deciso di allontanarsi da tutto. La notizia secondo cui sarebbe alla ricerca di una casa in una zona di Roma più tranquilla è tutta da verificare ma, se in passato l'attore ha dovuto fare i conti con l'invadenza delle sostenitrici c'è da giurare che se davvero dovesse trasferirsi questa volta farà molta attenzione a non rivelare sui social la sua nuova residenza.

Nel frattempo, dopo il presunto flirt con la collega Francesca Chillemi, dal versante relativo alla sua vita sentimentale tutto tace.

Can è single o memore delle "paparazzate" con Diletta Leotta sta solo facendo più attenzione? Entrambe le ipotesi sono plausibili ma non è da escludere che presto possano arrivare nuove succulente rivelazioni sull'attore. Si vocifera, infatti di una sua possibile partecipazione a Sanremo 2022.