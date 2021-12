Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di martedì 4 gennaio raccontano che Veronica sarà curiosa di conoscere il ragazzo che sta frequentando Gemma, ma la figlia continuerà a tirarla per le lunghe facendo la misteriosa.

Marco, nel mentre, riceverà un nuovi incarico per il Paradiso Market e dovrà collaborare con Stefania, nel frattempo Flavia troverà una cravatta in casa e domanderà a Ludovica di dargli spiegazioni in merito.

Gloria, infine, soffrirà vedendo l'anello al dito di Veronica, mentre Marcello tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Armando.

Marco, intanto, sarà di ritorno dalle vacanze.

Le trame della soap opera italiana per la puntata di martedì 4 gennaio rivelano che il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, dopo la pausa ristoratrice, riceverà subito il nuovo incarico professionale.

Alla luce di questo fresco compito lavorativo per il Paradiso Market, Marco dovrà collaborare ancora una volta con Stefania.

Flavia, intanto, troverà una cravatta in casa e non perderà tempo nel chiedere spiegazioni in merito a Ludovica.

Gli spoiler della fiction daily nostrana per l'episodio di martedì 4 gennaio riportano che Ezio e Veronica inizieranno a parlare apertamente del loro prossimo matrimonio, scendendo nei dettagli della programmazione del grande giorno.

Ad essere meno entusiasta di tale evento alle porte sarà Gloria, la quale soffrirà parecchio notando l'anello al dito di Veronica, il quale simboleggia proprio l'unione di Zanatta con Ezio.

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di martedì 4 gennaio svelano che la cravatta trovata da Flavia a casa di Ludovica innescherà una furente discussione tra madre e figlia.

La giovane Brancia di Montalto parrà essere scossa per il litigio con la mamma.

Marcello, infine, tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Armando, considerando che non poteva abitare con Ludovica vista la presenza di Flavia.